Пенсії в Україні в "жахливому стані", в новому бюджеті їх підвищать, – Гетманцев

Українці отримують пенсії, які нижчі за фактичний рівень прожиткового мінімуму. Уже в новому бюджеті країни на наступний рік буде передбачено план підвищення виплат.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політик Данило Гетманцев, передає кореспондент OBOZREVATEL. При цьому анонсувати, як саме будуть перераховувати виплати, політик не став.

"Дійсно, ми маємо пенсію в жахливому стані, яка менша за прожитковий мінімум, за фактичний прожитковий мінімум. Це дійсно один з пріоритетів, який ми повинні переглядати. Але я розумію підхід, згідно з яким переглядатися будуть лише окремим категоріям населення і поступово підніматимуться пенсії. але ми будемо робити це обов'язково і в кінці кінців порівняємо пенсію з фактичним прожитковим мінімумом. Конкретно, якими шляхами ми будемо йти, побачимо з проекту державного бюджету, який нам внесуть 15 вересня", – заявив Гетманцев.

Відзначимо, в Україні мінімальний розмір пенсії становить 1712 грн, а фактичний прожитковий мінімум, згідно з підрахунками Мінсоцу, становить 3267 грн (дані за липень 2020 року). Всі українці, які отримують менше 3,2 тис., фактично знаходяться за межею бідності.

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