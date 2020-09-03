Пенсії в Україні в "жахливому стані", в новому бюджеті їх підвищать, – Гетманцев

Українці отримують пенсії, які нижчі за фактичний рівень прожиткового мінімуму. Уже в новому бюджеті країни на наступний рік буде передбачено план підвищення виплат.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політик Данило Гетманцев, передає кореспондент OBOZREVATEL. При цьому анонсувати, як саме будуть перераховувати виплати, політик не став.

"Дійсно, ми маємо пенсію в жахливому стані, яка менша за прожитковий мінімум, за фактичний прожитковий мінімум. Це дійсно один з пріоритетів, який ми повинні переглядати. Але я розумію підхід, згідно з яким переглядатися будуть лише окремим категоріям населення і поступово підніматимуться пенсії. але ми будемо робити це обов'язково і в кінці кінців порівняємо пенсію з фактичним прожитковим мінімумом. Конкретно, якими шляхами ми будемо йти, побачимо з проекту державного бюджету, який нам внесуть 15 вересня", – заявив Гетманцев.

Відзначимо, в Україні мінімальний розмір пенсії становить 1712 грн, а фактичний прожитковий мінімум, згідно з підрахунками Мінсоцу, становить 3267 грн (дані за липень 2020 року). Всі українці, які отримують менше 3,2 тис., фактично знаходяться за межею бідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

в Україні у 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний Суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати до 5000 грн з 1 вересня в Україні також зростуть мінімальні пенсії за віком – до 2000 грн.

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