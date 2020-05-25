Пенсії в Україні підвищать на 500 грн: в Мінсоці розповіли, коли і хто отримає надбавку

В Україні з 2021 року всі пенсіонери, які виконали вимоги щодо стажу та досягли віку 75 років, отримають щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 500 грн.

Про це OBOZREVATEL заявили в Міністерстві соціальної політики. "Зараз йдуть підрахунки і готується проект постанови. Надбавка може торкнуться мільйонів пенсіонерів. Гроші на фінансування надбавок будуть виділятися з державного бюджету шляхом виділення асигнувань на фінансування пенсійних програм", – розповіли у відомстві.

Крім цього, в 2020-му також проведуть ще два підвищення виплат. Зріст мінімальної пенсії в 2020 році складе 131 грн, однак його розіб'ють на два етапи. Перший відбудеться 1 липня 2020-го, тоді виплату збільшать з 1638 до 1712 грн. Важливо відзначити, що водночас збільшиться і максимальна пенсія.

Якщо зараз вона становить 16,3 тис. грн, з 1 грудня українці отримуватимуть до 17,1 тис. Правда, такі виплати найчастіше стосуються тих, хто виходив на заслужений відпочинок за спеціальними правилами. Держслужбовці, деякі військові, народні депутати і так далі. Закон обмежує максимальну виплату для всіх, крім суддів (ті в судовому порядку відстояли своє право на високі пенсії). Отримувати можна не більше ніж 10 мінімальних пенсій. Разом з ростом мінімальної виплати зростає і максимальна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати поряд з діючою солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

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