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6 січня • оновлено в 11:43
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Пенсії в Україні під загрозою: в "Слузі народу" озвучили критичний прогноз скорочення населення

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В Україні в 2023 році 44% населення будуть у віці від 60 років, а вже в 2050-му цей показник збільшиться до 72%. Така динаміка поставить під загрозу роботу пенсійної системи.

До такого висновку прийшли народні депутати від "Слуги народу", які розробили законопроект про нову пенсійну реформу. Розрахунки зробили з урахуванням даних ООН, української статистики та власних розрахунків. Про це йдеться в розробленому законопроекті №2683 (автор – глава профільного комітету Галина Третьякова).

Похилого віку стане більше

Похилого віку стане більше

законопроект №2683

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Так, Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі.

"Низький рівень народжуваності і збільшення тривалості життя мати істотні наслідки для публічних фінансів, особливо для пенсійної системи. За інших рівних умов, скорочення чисельності населення працездатного віку зумовить зменшення кількості платників єдиного соціально внеску. Витрати на соціальний захист людей похилого віку, в тому числі пенсійні витрати, будуть рости разом зі збільшенням частки літніх людей", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;

  • Мінімальною пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

  • Питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Накопичувальна пенсія пенсії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
оказывается Сталин был благодетелем для Украины...
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а че вы думали ук.ро.жопы - заграница вам поможет? мне кажется даже самые упоротые начали понимать к чему все ведет - маргарет тэтчер злая поганая тв.арь еще в 80-е сказала, что от СССР должно остаться 10 млн. населения - неужели вы мазеповцы подумали, что предав Родную Мать Русь Великую вас кто то полюбит, мра.зи поганые?!
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Пигин Макс
Пигин Макс
А Россия всё равно рухнет)))))))))
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