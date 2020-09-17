Пенсії в Україні перерахують у кілька етапів: чого чекати від нового бюджету

В Україні в березні 2021 року проведуть планову індексацію пенсій, крім того, попереду ще три підвищення мінімальних виплат.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Усі пенсіонери старше 75 років зможуть отримувати додатково до 400 грн. Із 2020 року таке ж правило почало діяти для українців віком від 80 років. До речі, доплати для таких українців триватимуть і цього року (по 500 грн), але за умови, що їх виплата не вища за середню зарплату.

Крім того, із цього року почали індексувати виплати щорічно 1 березня. Індексація відбуватиметься як мінімум на 50% рівня інфляції і 50% від зростання зарплат.

Як зміниться мінімальна пенсія:

з грудня 2020 року – 1769 грн;

з липня 2020 року – 1854 грн;

в грудні 2020 року – 1934 грн.

Як зміниться максимальна пенсія:

з грудня 2020 року – 1769 грн;

з липня 2020 року – 1854 грн;

в грудні 2020 року – 1934 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоби відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.