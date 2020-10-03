Пенсії в Україні не зможуть платити вже через 15 років, – Шмигаль
Прем'єрміністр Денис Шмигаль, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
Відео з лекцією прем'єра опублікували на офіційному Youtube-каналі Кабінету міністрів 3 жовтня. Сама лекція відбулась 25 вересня. Під час свого виступу політик повідомив студентам, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працюючий повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів. Зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії", сказав Шмигаль.
"Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", – сказав прем'єр.
Прем'єр пояснив, що вже в 2021 році Кабінет міністрів запустить накопичувальні пенсії: кожен працюючий зможе сам відкладати на старість. Держава буде платити всього лише "невелику соціальну пенсію", а інше потрібно буде збирати самостійно.
"Ми будемо в наступному році створювати накопичувальну пенсійну систему. І тоді будемо мати невелику соціальну пенсію від держави і мати кошти з накопичень", – сказав Шмигаль.
Але далеко не факт, що для України накопичувальні пенсії – панацея. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL неодноразово заявляв, що це спочатку провальна ідея, яка ні до чого не приведе. Мовляв, багато країн вже пробували і в них нічого не вийшло. Гарантувати, що зібрані гроші збережуть і примножать, ніхто не може.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не достатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.