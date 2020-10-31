Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: як подорожчає стаж в 2021-му

В Україні в 2021-му вимоги щодо стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, збільшиться з 27 до 28 років. При цьому рік стажу, якщо його докуповувати, подорожчає з 26,4 до 34,3 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо не вистачає стажу, є два варіанти: докупити стаж; добровільний внесок до Пенсійного фонду.

У першому випадку Пенсійний фонд продає стаж українцям розраховуючи вартість місяці за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два, що за станом на сьогодні дорівнює 2 078 грн. Відповідно, рік стажу вам обійдеться в 26,4 тис. грн.

До липня 2021-го рік стажу буде коштувати 31 680 грн

Після липня 2021-го рік стажу буде коштуватиме 34 320 грн

Якщо перший варіант більше підходить тим, у кого пенсійний вік уже на носі, а стажу не вистачає, то другий варіант для тих, хто заздалегідь подумав про свою пенсію. Наприклад, якщо ви не працюєте офіційно, а отримувати пенсію все ж хочеться, ви можете подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. На даний момент це 1 100 грн в місяць.

До липня 2021-го місяць стажу буде коштувати 1320 грн

Після липня 2021-го місяць стажу буде коштувати 1430 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.