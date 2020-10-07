Пенсії в Україні платитимуть по-новому: у Мінсоці підтримали реформу

Міністерство соціальної політики підтримало законопроєкт №2683 про запуск накопичувальних пенсій, його пропонують використовувати як основу для нової реформи. Крім того, у відомстві спільно з профільним комітетом Верховної Ради назвали головні нововведення, які чекають пенсіонерів в 2021 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінсоцполітики. Всього чиновники визначили п'ять напрямків:

збільшити прожитковий мінімум і відв'язати його від частини виплат;

встановити дату щорічного осучаснення пенсій (швидше за все, мова йде про березень);

ввести обов'язкові накопичувальні пенсії для тих, хто має право раніше виходити на заслужений відпочинок;

захистити інтереси вкладників в приватних пенсійних фондах;

ввести обов'язкові накопичувальні пенсії.

Щодо блоку питань з накопичувальної системи пенсійного забезпечення міністр соцполітики Марина Лазебная зазначила, що у Верховній Раді на розгляді перебуває проєкт Закону України "Про накопичувальне пенсійне забезпечення", №2683 від 27.12.2019. "Мінсоцполітики повністю підтримує його ідею як основу для впровадження другого рівня і необхідність його ухвалення до кінця року з урахуванням наданих пропозицій від Мінсоцполітики, які знизять корупційні ризики, ризики монополізації, підвищать захист пенсійних накопичень, – повідомили у відомстві.

Що передбачено в законопроєкті:

Розмір внеску буде підвищуватися поетапно. У самому законопроєкті підрахували, що з 2023-го по 2030 рік платитимуть по 3% зарплати, з 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а з 2050 року – 7% щомісяця.

Стартовий внесок у три відсотки – той мізер, з яким розраховувати на гідну другу виплату не варто. Але є і позитивна новина – працівник за власним бажанням має право платити більше, пропорційно має збільшувати внесок і роботодавець. Отже, в 2023-му всі обов'язково, згідно з документом, мають віддати 1% із власної кишені і ще два відсотки зарплати – роботодавець.

В результаті загальне навантаження на зарплату зросте на 3 відсоткові пункти. Наприклад, якщо зараз із 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже за кілька років ця сума складе 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір в 1,5% (якщо війна на той час закінчиться).

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