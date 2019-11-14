Пенсії українців перерахують: скільки заплатять з бюджету в 2020-му

В Україні в проєкті бюджету на 2020 рік, який розглянуть у другому читанні 14 листопада, заклали підвищення мінімальної пенсії до 1769 грн. Перерахунок проведуть у два етапи.

Про це йдеться в опублікованому проекті головного фінансового документа країни. Так, з 1 липня збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн.

Пенсії в Україні

Відзначимо, в Україні пенсіонерам, які пропрацювали як мінімум два роки після призначення виплати, перерахують їх розміри. При підвищенні врахують новий стаж. Існує спеціальний порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Умови проведення перерахунку пенсії визначені Законом № 1058. Перерахунок пенсії проводять в тому випадку, якщо громадянин після призначення пенсії працював.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

в Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;

мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

з 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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