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14 листопада • оновлено в 06:26
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Пенсії українців перерахують: скільки заплатять з бюджету в 2020-му

1.1т
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В Україні в проєкті бюджету на 2020 рік, який розглянуть у другому читанні 14 листопада, заклали підвищення мінімальної пенсії до 1769 грн. Перерахунок проведуть у два етапи.

Про це йдеться в опублікованому проекті головного фінансового документа країни. Так, з 1 липня збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

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У Кабміні заявили про підвищення пенсій: як виростуть виплати українців

Відзначимо, в Україні пенсіонерам, які пропрацювали як мінімум два роки після призначення виплати, перерахують їх розміри. При підвищенні врахують новий стаж. Існує спеціальний порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Умови проведення перерахунку пенсії визначені Законом № 1058. Перерахунок пенсії проводять в тому випадку, якщо громадянин після призначення пенсії працював.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій бюджет
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Как такое вообще возможно, что средняя зарплата - 12 497 грн, а средняя пенсия - 1769 грн?
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