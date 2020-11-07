Пенсії та зарплати в Україні перерахують кілька разів: чого чекати від бюджету-2021

В Україні в першому читанні ухвалили бюджет на 2021 рік. У ньому передбачено зростання зарплат і пенсій. Мінімалку підвищать до 6000 грн у січні і до 6500 грн у липні. Потім виростуть і витрати на заробітні плати бюджетників.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL .Мінімальну пенсію поступово підвищать з 1769 до 2100 грн. Крім того, з цього року почали індексувати виплати щорічно 1 березня. Індексація відбуватиметься щонайменше на 50% рівня інфляції і 50% від зростання зарплат.

Мінімальні пенсії:

з 1 січня – 1769 грн;

з 1 липня – 1 854 грн;

з 1 грудня – 1 934 грн.

Максимальні пенсії:

з 1 січня – 17 690 грн;

з 1 липня – 18 540 грн;

з 1 грудня – 19 340 грн.

Усі пенсіонери, які старші ніж 75 років, зможуть отримувати додатково 400 грн. З 2020 року таке ж правило почало діяти для українців віком від 80 років. До речі, доплати для таких українців триватимуть і цього року (по 500 грн), але за умови, що їх виплата не вища за середню зарплату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії становитиме всього 2,1 тис. грн.