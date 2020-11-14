Пенсії через два тижні перерахують трьом групам українців: хто і скільки отримає

В Україні в грудні перерахують прожитковий мінімум, який діятиме до 1 липня 2021 року. Перерахунок вплине на три групи пенсіонерів: тим, хто отримує мінімум; тим, хто отримує максимум і тим, у кого великий стаж.

Перерахунок передбачено в бюджеті на 2020 рік. Прожитковий мінімум для тих, кому більше 60 років (мінімальна пенсія) збільшиться всього лише на 57 грн (до 1769 грн). Усі, хто зараз отримує менше, можуть розраховувати на доплату до зазначеного рівня. Це перша група українців, які отримають надбавку.

Друга група – ті, хто заробив багато стажу. Згідно із законом "норма" – 30 років для чоловіків і 35 років для жінок. А якщо стаж вищий, то буде надбавка в розмірі відсотка від прожиткового мінімуму. Наприклад, зараз жінка, маючи 40 років стажу, до основної пенсії отримує надбавку в 172 грн. А вже з наступного місяця – майже 177 грн.

Третя група нечисленна, але отримає відчутну прибавку – до 570 грн. Йдеться про тих українців, які мали великі зарплати (приблизно в 8 разів вище середньої), або вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними правилами. Зараз розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами і становить 17 120 грн, а вже з 1 грудня їхня виплата може скласти вже 17 690 грн.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів збирається вводити другий рівень пенсійної системи на основі законопроєкту Верховної Ради. У комітеті з протидії корупції цей документ розкритикували, мовляв, він він може призвести до створення "фінансової піраміди".