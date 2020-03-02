Осучаснення пенсій в березні скасували: скільки втратять українці через рішення Кабміну

В Україні осучаснення пенсій в березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%, скасували. Закон зобов'язує Кабмін здійснити такий перерахунок, однак терміни в документі не вказані, тому уряд вирішив у березні виплати не підвищувати.

Про це під час пресбрифінгу 2 березня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "Згідно із законом, ми протягом року повинні визначити. Немає чітких термінів. Ми ухвалюємо рішення протягом року. Це рішення в стані розробки", – сказав він.

Торік осучаснення зробили в березні, оскільки цього місяця чиновники мають всю необхідну статистику за минулий рік для проведення розрахунків. Однак у 2020-му році в березні осучаснення не відбудеться. А коли буде – невідомо.

Варто зазначити, що чим довше затягує Кабмін, тим менше місяців громадяни отримуватимуть підвищені виплати. Частина українців щомісяця без підвищення отримує на 200-400 грн менше.

Осучаснення пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли й довше працювали, тим вищою буле доплата. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні налічуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1%:

Річ у тім, що перший показник щорічно застаріває. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери щороку стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні здійснять масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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