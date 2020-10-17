Особисті дані українців використали для небезпечних акцій: як працюють

Українцям розсилають повідомленнями про нібито великі виграші. Щоб отримати його, потрібно купити товар. При цьому "продавцям" відомі не тільки номери, але і ПІБ клієнтів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В СМС повідомляють:

картка активована, на ній 370 тис. грн, екстрено зателефонуйте. За вказаним номером відповіла дівчина, яка представилася Алла. На тлі звучить дитячий плач. Дівчина відразу ж просить назвати код із СМС і повідомляє: "Вам надано статус переможця! Як вам зручніше отримати приз, кур'єром або на картку?"

Українцям приходять сумнівні СМС OBOZREVATEL

Трохи пізніше виявляється, що призові документи нададуть після купівлі: нам запропонували придбати портативну колонку jbl mini 3 за 799 грн. Мовляв, відразу після купівлі можна отримати приз. На питання, що таке призові документи й чи гарантовано отримання призу, дівчина повторила завчену і вже кілька разів озвучену фразу "вам присвоєно статус переможця, в призових документах, які прийдуть після оплати, буде вказана вся інформація".

До речі, такі ж колонки в магазинах можна придбати всього за 218 грн. У надії отримати "приз" можна переплатити 581 грн.

У магазинах колонка коштує в рази менше

У "Родинного клубу" є свій сайт. Виявляється, щоб взяти участь в акції, не потрібно чекати "особливого СМС", можна заповнити заявку онлайн. В одному з розділів сайту заховані умови акції: відскановані сторінки документа. Згідно з ним, "статус переможця" означає, що ви отримали інформаційні матеріали. Тобто переможець кожен, кому розкажуть про акцію.

Умови конкурсу Родинний клуб

Серед усіх переможців вибирають "головного". Це відбувається "на розсуд Організатора". Ба більше, згідно з умовами, приз за певних обставин взагалі можуть нікому не дати й ніхто не понесе за це ніякої відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.