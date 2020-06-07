В Україні шахрайській схемі з Росії дали нове життя: як обманюють у соцмережах

Організатори шахрайських розсилок з Росії в українських чатах месенджерів вдалися до нової виверту. Тепер їх проводять не анонімні боти, а нібито реальні люди.

Обман маскують під відгуки людей, які нібито не вірили в схему, але потім спробували і "переконалися" в тому, що вона приносить заробіток. Про це OBOZREVATEL стало відомо зі скарг учасників спільнот в месенджерах.

"Народ, даремно ми поливали брудом Світлану. Посилання, яке вона кинула, дійсно працює. Мені теж прийшла виплата на банківську картку, та ще й побільше, ніж Світлані. Майже 200 тисяч отримала. Світланко, прости нас, дурнів. Ми думали, що ти жартуєш, а виявилося, що все чистісінька правда", – написала Анна Станілова в групі "Ножі ручної роботи Україна" у Viber.

Шахрайська розсилка від імені реального користувача групи

За посиланням криється та ж схема, про яку недавно попереджав OBOZREVATEL – сайт, який обіцяє людям (навіть не підприємцям) компенсацію ПДВ. При цьому виплати від Росії нібито можна отримати навіть мешканцям інших країн.

Як влаштована схема

Спершу сайт просить користувача ввести шість цифр номеру банківської картки.

Шахрайська розсилка

Потім переадресовує на сторінку, що імітує пошук у якійсь базі даних.

Шахрайська розсилка

Шахрайська розсилка

Шахрайська розсилка

У підсумку ресурс повідомляє, що людина може отримати величезну суму – 270 тис. рублів (приблизно 101 тис. гривень).

Шахрайська розсилка

Спілкування водночас відбувається з якоюсь "юристкою", що просить заповнити анкету.

Шахрайська розсилка

Під час перевірки ми погодилися на умови та ввели наші "особисті" дані.

Шахрайська розсилка

Опісля до отримання грошей залишився один крок.

Шахрайська розсилка

Шахрайський сайт готовий дати нам гроші. Але користувач спершу повинен заплатити 372 рублі (майже 140 гривень) за якісь "юридичні послуги за реєстрацію".

Шахрайська розсилка

Зрозуміло, що жодної "компенсації ПДВ", та ще й на російському ресурсі, користувач не отримає. А ось гроші втратить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в мережі придумали новий спосіб обману: довірливим українцям "продають душі", які нібито дозволять поліпшити матеріальне становище й отримати довгоочікуване благополуччя, іншим ж обіцяють заплатити 22 тисячі гривень за "продаж найголовнішого органу".

В Україні спалахнув найбільший скандал через злив у мережу сотень гігабайтів особистих даних громадян. Інформацію продавали через Telegram-бот, який під впливом скарги закрили, але наступного ж дня роботу відновили.

В Україні в чатах месенджерів пройшли масові розсилки з рекламою нової шахрайської схеми з Росії.