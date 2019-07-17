Оренда квартир злетить у ціні: що чекає на українців

В Україні вже до кінця літа очікується значне подорожчання оренди житла. Вартість квартири може підвищитися на 10-20%.

OBOZREVATEL з'ясував, як і чому може подорожчати нерухомість у Києві та інших великих містах.

Напередодні стрибка: що буде з цінами на оренду

Андрій декілька тижнів намагався здати квартиру, з якої з'їжджає – допомагав господині знайти нового квартиранта. І за чотири тижні пошуку бажаючих зайняти його місце не знайшлося. Зміну підбирав у соціальних мережах, щоб не нарватися на шахраїв і недобросовісних мешканців. Мовляв, одразу видно фотографію і захоплення потенційного орендаря. "Я знімав за 8 тисяч. Квартира в радянському стилі, хоча меблі в 2000-х купували. Багато меблів. Дві шафи на всю стіну, в одній – хазяйський сервіз. У господині онук на плечах, хотіла за 9000 наступному здавати", – розповідає хлопець.

Ще декілька років тому сегмент бюджетного житла стартував від 6 тисяч гривень, зараз квартиру дешевше 8 тисяч знайти дуже складно. За словами ріелтора Максима Бабуряка, приблизно 80% всіх угод – бюджетний сегмент. А в бюджетному сегменті 75-80% угод – однокімнатні за 8 тисяч. Конкуренція за квартири поки невисока: на ринку "мертвий сезон". Насамперед знімають житло біля метро і з мінімальним набором меблів.

Квартири в Україні

"Мастхев" для сучасного орендаря: пральна машинка, ліжко або зручний диван, невелика шафа та кухонні меблі. Будь-які інші меблі можуть стати навіть "мінусом". Ті, хто готові платити до 10 тисяч у місяць, вимагають бойлер і свіжий ремонт. У "бабусиних хоромах" із килимами на стінах, заставленими шафами стінами і непідйомними кріслами українці жити не хочуть.

Ще одна тенденція – під час кризи та закриття банків багато українців свої заощадження конвертували в долари, а потім вклали в новобудови, Зараз ці квартири вже здали в експлуатацію. З мінімальним ремонтом житло пропонують для оренди. Найскладніше – в проблемних будинках. Наприклад, у багатоповерхівках скандального забудовника Войцеховського є проблеми з каналізацією, електроенергія продається за "промисловим" тарифу, який більше 2 грн (для населення перші 100 кВт*год за 0,9 грн), а ще завищені ціни на обслуговування будинку та прибудинкової території.

У результаті в "поганих" новобудовах шикарну квартиру можна орендувати і за 9 тисяч. Правда, з урахуванням всіх комунальних платежів, реальна вартість житла може бути значно вищою.

Ситуація може кардинально зміниться вже через місяць. Ближче до кінця серпня починається "гарячий" сезон. По-перше, активний бізнес-сезон. По-друге, десятки тисяч студентів. Все це призводить до значного зростання попиту на ринку. Кількість бажаючих орендувати житло збільшується. Разом із тим орендодавці починають роздувати ціни.

Традиційно до вересня квартири в бюджетному сегменті дорожчають на 10-20%. "Є ще інший момент. Орендодавці намагаються відкласти підвищення цін до кінця опалювального сезону або зробити це перед його стартом. З огляду на витрати на комунальні послуги, які взимку збільшуються у 3-4 рази, це дозволяє квартирантам м'якше пережити такий "сюрприз", – пояснює Бабуряк.

Оренда і комуналка

Однак із таким твердженням погоджуються далеко не всі експерти ринку. Чекати значного подорожчання оренди не доводиться, впевнена член правління Інституту нацполітики, експерт у сфері нерухомості Марина Багрова. Мовляв, ціни ближче до вересня, як і в минулі роки, дійсно підвищаться, але зростання буде незначним і в кращому випадку покриє просідання мертвого сезону весна-літо.

Як правильно орендувати житло

На прохання OBOZREVATEL, експерт Марина Багрова підготувала основні рекомендації про те, як "врятуватися" від хитрощів шахраїв.

Перевірити, кому належить квартира. Для цього треба вимагати у власника документи, які підтверджують право власності, а також виписку про кількість зареєстрованих осіб.

"Бажано через сусідів, знайомих, ріелторів або за допомогою інтернету дізнатися якомога більше про орендовану квартиру та її власників. Адже одна з найпоширеніших шахрайських схем із боку орендодавців – здавання нерухомості особою, яка не має права на розпорядження житлом, без згоди власника та інших людей, у яких є законне право користуватися або розпоряджатися квартирою", – зазначає експерт.

Що стосується договору оренди, то, як правило, він складається у довільній формі й потім роздруковується у двох примірниках разом із додатками. Після підписання документа один його примірник із додатками залишається в орендаря, інший, відповідно, в орендодавця.

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У договорі вказуються лише загальні умови оренди, сума оплати, термін розрахунку. В додатках описується все майно, яке розміщується у квартирі, показання лічильників. Бажано також оформити ще декілька документів: акт про передачу грошей (застави), акт, що описує факт передачі ключів, графік платежів і т. д.

Важливо пам'ятати, що після здійснення юридично значимих дій (оплати за оренду, вселення, відвідування та інше) орендар і господар квартири повинні зафіксувати це своїми підписами у відповідних актах", – нагадує Багрова.

Якщо є сумніви, чи дійсно квартира належить тому, хто її здає, заздалегідь можна зробити виписку з реєстру майнових прав. У документі буде зазначено, кому і на яких правах належить нерухомість.

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