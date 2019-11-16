Опубліковано список найбагатших людей світу: в нього потрапив українець

Мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс ($ 110 млрд) очолив список найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index. А в список з 500 найбагатших потрапив тільки один українець – Ринат Ахметов ($ 5,6 млрд).

Як повідомляє агенство Bloomberg, Білл Гейтс обігнав главу Amazon Джеффа Безоса (його статки на два мільярди доларів менші). Замикає трійку найбагатших глава компанії Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно.

Новини Білл Гейтс втратив місце у списку найбагатших людей світу

Українець Ринат Ахметов (власник СКМ) зайняв 339-ю позицію в рейтингу зі статками у $ 5,6 млрд і став єдиним представником країни, який потрапив в топ-500 Bloomberg Billionaires Index

Цікаві факти:

в першій десятці найбагатших 8 американців;

п'ятеро з десяти найбагатших зробили свій бізнес на технології;

всього три людини в світі мають статок понад $ 100 млрд;

останнє місце в рейтингу зі статком $ 4,2 млрд посів посол США у Великобританії, 72-річний правнук одного із засновників компанії Johnson & Johnson Вуді Джонсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мільярдер Джефф Безос втратив 35,7 мільярда доларів через розлучення зі своєю дружиною Маккензі Безос. При розірванні шлюбу вона претендувала на газету Washington Post і космічну компанію Blue Origin, але поступилася. Ексдружині дісталася чверть загальної частки в компанії Amazon.

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