Оплатити за допомогою cелфі: як працює Liqpay від ПриватБанку

Оплата готівкою – дорого і небезпечно. За касою потрібно стежити, гроші протрібно рахувати, у продавця завжди є спокуса, а виручку доведеться інкаcувати. А це також витрати.

Крім того, все більше українців віддають перевагу оплаті за допомогою мобільного телефону, карт з функцією paypass.

Як надати можливість клієнту платити за допомогою карти, коли у продавця є тільки мобільний телефон? Вихід простий – Liqpay від ПриватБанку.

Додаток Liqpay від ПриватБанку

Що таке Liqpay?

Це мобільний застосунок від банку, який дозволяє миттєво оплачувати покупки. Все захищено: безпеку гарантує сам банк. Головна перевага: щоб скористатися Liqpay, продавцеві знадобиться тільки мобільний телефон або планшет.

Як це працює?

Всього є чотири варіанти оплати. Найзвичніший: через QR-код. Створюєте платіж в Liqpay, він формує код, показуєте його клієнту, той сканує в Приват24 (або стандартним сканером) — і угода відбулася. Кошти миттєво надійдуть з карти покупця на рахунок продавця.

Але і це не все. У додатку можна побачити всіх клієнтів "Привату", які знаходяться біля вас. Якщо обрати серед них свого клієнта, платіж прийде у вигляді пуш-повідомлення (спливе на телефоні клієнта). Далі клієнт підтверджує покупку і оплачує її.

Покупцеві можна надати рахунок і за допомогою мобільного телефону. Для цього потрібно буде ввести або передати номер для виставлення рахунку. Він також прийде йому в вигляді спливаючого повідомлення.

Якщо ваш покупець користується Facepay, для оплати достатньо його сфотографувати (або дозволити йому зробити селфі).

У ПриватБанку також обіцяють вже найближчими місяцями налагодити процес фіскалізації через додаток. Тобто підприємствам, які використовують Liqpay, не потрібно буде заводити касовий апарат і обслуговувати його.

Добре, переконали. Де завантажити додаток і скільки платити?

Додаток безкоштовний. Його можна завантажити тут (Android) і тут (IOS). У Liqpay потрібно створити кабінет свого магазину і протягом 24 годин банк перевірить інформацію.

Комісія з платежу – 2,75%. Тобто платити потрібно тільки тоді, коли покупець провів платіж. Цей варіант ідеальний для таксистів, кур'єрів, продавців на вулиці, офіціантів, власників дрібного бізнесу.

Liqpay від ПриватБанку відмінно підійде для оплати в таксі

Liqpay – оплатити зможе кожен. Уже цього року, згідно з оцінками НБУ, кожна друга покупка буде оплачуватися по безналу. І якщо у великих мережах вже давно встановлені банківські термінали, для дрібного бізнесу додаток – ідеальний варіант забезпечити безготівковий розрахунок практично безкоштовно, не купуючи обладнання і не замислюючись про його обслуговування.

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