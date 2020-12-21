У голови КСУ знайшли частку заводу в "ДНР": ЗМІ опублікували "плівки Тупицького"

Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький нібито причетний до заволодіння майном енергомеханічного заводу в місті Зугрес (із 2014-го контролюється "ДНР") і міг отримати свою частку в цьому підприємстві через довірену особу.

Таке припущення висловили розслідувачі програми "Схеми", передає "Радіо Свобода". Журналісти опублікували запис розмови Тупицького, зроблений у жовтні 2018 року Генпрокуратурою, СБУ та донецьким бізнесменом Владиславом Дрегером, який співпрацював із правоохоронцями (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розмова була записана в межах кримінального провадження щодо іншого судді – колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова (у розшуку). Сам Тупицький тоді був заступником голови КСУ.

Зараз матеріали виділено в окреме кримінальне провадження Державного бюро розслідувань, у якому досліджуються вже дії і Тупицького.

Як випливає з розмови, суддя знав, що Дрегер може піти на угоду зі слідством, але не знав, що він уже працює на правоохоронців. Нинішній голова КСУ попереджав бізнесмена, щоб той "не займався х*рнею":

Фрагмент розмови Радіо Свобода

Він також говорив, що готовий організувати зустріч бізнесмена з Татьковим за винагороду, та визнав, що й сам був у центрі "цього питання".

Фрагмент розмови Радіо Свобода

За даними журналістів, суддя нібито міг отримати свою частку через міноритарного власника заводу Бориса Румака.

"Схеми" додали, що Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли з висоти пташиного польоту особняк голови КСУ в містечку Васильків під Києвом.

У тещі Тупицького Лариси Колпаченко знайшли чотири земельні ділянки з будинком під Києвом, хоча вона раніше працювала фармацевткою.