Оголосили масштабні перевірки: в Кабміні розповіли, як платити менше за комуналку

В Україні уряд проводить масштабні перевірки всіх постачальників опалення в країні. Чиновники з'ясують, чи не виводять вони кошти, виконують постанови Кабміну і т. д.

Незважаючи на це, єдина можливість платити менше за тепло – скоротити споживання. Про це під час години запитань до уряду 12 липня заявив віцепрем'єр Геннадій Зубко. "Ми сьогодні не зупиняємося, щоб перевірити всі підприємства, які надають тепло, щодо виведення коштів із підприємств, їхньої реєстрації, власників", – сказав він.

Опалення в Україні pixabay.com

Віцепрем'єр вважає, що реально знизити витрати на комуналку можна, тільки скоротивши споживання. Для цього, за словами політика, в Україні реалізують програми фінансової підтримки енергоефективності. Так, оформивши пільговий кредит і отримавши підтримку від влади, українці можуть самостійно оплатити тільки приблизно 30% вартості капітального ремонту й утеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про припинення нарахування "зеленого" тарифу для наземних СЕС із 1 січня 2020 року.

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