Офіційний "смотрящий" від Офісу президента: Баум розповів, що тільки він може побудувати Нью-Васюки

"Благодійник", радник заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, причетний до корупційного скандалу із постачанням коронадопомоги з Китаю Борис Баум тепер береться наповнювати український бюджет. Саме такий заголовок можна було б зробити в інтерв'ю Баума виданню "Ліга.нет".

OBOZREVATEL проаналізував головні заяви скандального бізнесмена та знайшов цілу низку "неточностей" у його відповідях. Головне:

Баум фактично визнав себе "смотрящим" за гральним бізнесом, розповів, що розробляв однойменний законопроєкт, але промовчав про відвертий корупційний лобізм, закладений в основу документа;

"волонтер Офісу президента" отримав український паспорт нещодавно, але так і не розповів, чому втік із Латвії та чи відмовився від громадянства цієї країни;

заангажований у гральному бізнесі Баум без конкурсу може очолити комісію з нагляду за цією сферою та водночас уже збирається займатися проєктом "Інвестиційна няня", який може перетворитися на централізацію корупційних потоків;

"благодійник" розповів, що його привів до Офісу президента голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, сам політік висував абсолютно іншу версію;

Баум визнав, що всі рішення щодо Фонду боротьби з COVID-19, на який Офіс президента збирав гроші у великого бізнесу, ухвалював він, а гроші проходили через його фонд. У такий спосіб він спростував заяву Кирила Тимошенка, що Фонд працює при Офісі президента;

в інтерв'ю Борис Баум не сказав жодного слова про свій зв'язок із криміналом, російськими та гральними бізнесами, а також про колишні кримінальні справи.

Визнав себе "смотрящим" за лотерейним бізнесом, хоча сам до нього причетний

Що розповів "волонтер": Баум весь вільний час проводить в Офісі президента, навіть із журналістом для запису інтерв'ю зустрівся на Банковій. Він писав законопроєкт про гральний бізнес, диктував правила та домовлявся з бізнесом, левова частка якого за мільярдних оборотів працює в тіні. А ще він зібрався наповнювати бюджет податками, зібраними від грального бізнесу.

"Пояснив, що відбувається в Україні зараз, який це ринок, скільки недоотримує бюджет. Вони сказали "офігіти", поставили кілька правильних питань та поцікавилися, чи можу я зробити те, що написав. Відповів, що можу, якщо буде дві складові: ваша політична воля, Володимире Олександровичу (Зеленський. – Ред.), а Давид підтримає, оскільки потрібні голоси депутатів. З ринком я обіцяв домовитися, за якими правилами треба буде працювати", – заявив Баум.

Про що забув згадати Баум:

1. Законопроєкт, як запевняють експерти, написаний під конкретні російські компанії, які готуються виходити на український ринок. Кілька конкретних прикладів:

онлайн-казино (мають приблизно $4 млрд на рік, згідно з оцінками Баума) прив'яжуть до бетингових компаній;

кількість ліцензій для бетингових компаній обмежать, щоб отримати дозвіл, знадобиться домен .ua, торгова марка;

реєстрація торгової марки триватиме майже рік, встигнуть отримати ліцензію тільки ті, хто вже працює, і ті, хто заздалегідь підготувався;

ще до того як закон презентували, російські компанії почали відкривати офіси в Києві, перекладати сайти українською мовою;

українські бетингові компанії, з огляду на все, готуються до продажу росіянам. Це вже прогнозують учасники ринку, для цього створені всі умови, про це згадав навіть Баум у своєму інтерв'ю.

Детальніше про всі підводні камені законопроєкту Баума можна прочитати тут. Головне, що варто знати українцям: документ лобіює інтереси конкретних компаній і, ймовірно, Баум не просто так зробив такий "подарунок" росіянам. Для держави-агресора не ввели жодних обмежень, як і для офшорних фірм.

2. Баум не має жодного права писати законопроєкти, спілкуватися з учасниками грального бізнесу та ухвалювати будь-які рішення, хоча робить це. Офіційного статусу в Бориса Баума немає. Він відповідає перед законом не як чиновник, а як звичайний громадянин, його повноваження та відповідальність не регламентуються українським законодавством. Інакше як "тіньовий смотрящий" таку діяльність назвати не можна.

3. У Баума є конфлікт інтересів, він сам причетний до грального бізнесу. "Волонтер" обіймав менеджерські посади в російсько-українській групі VS Energy, президентом якої до вересня 2015 року значився Михайло Спектор. Останній також був власником готелю Premier Palace, в якому працювало елітне казино в Україні. Крім того, Баум володів кіпрською фірмою First National Lotteri Ltd., яку пов'язують із Першою національною лотереєю в РФ. Нагадаємо, саме росіяни збираються зайти на український ринок. Він також заявив про свою причетність до болгарської компанії.

"Меценат" озвучив свою версію знайомства з владою, фактично спростувавши слова Арахамії

Коротко про те, що сказав Баум: Він жив по сусідству з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, їхні діти дружили. Політик сам до нього звернувся за допомогою в написанні законопроєкту про гральний бізнес, а опісля познайомив із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Ось його пряма мова:

"Давид розповів, що йде в команду Зеленського, та попросив подивитися драфт закону про легалізацію грального бізнесу. Я подивився й написав свої рекомендації та концепцію зі зразковим розрахунком, скільки може отримувати бюджет, – Давиду сподобалося. Він познайомив мене з Кирилом Тимошенком", – пояснив Баум у своєму інтерв'ю.

Хто ж збрехав? Ще в жовтні 2019-го видання РБК опублікувало заяву Арахамії, в якому той стверджував, що "Баума дали ІНШІ ЛЮДИ". Хто саме – тоді політик не уточнив, але додав: є і юристи від інших груп. Тобто Арахамія фактично визнав, що Баум представляє одну з груп інтересів (що допустимо, якщо беруться до уваги думки всіх учасників ринку, а не сам Баум для своєї групи створює умови роботи цілого ринку).

OBOZREVATEL дослівно наводить діалог Давида Арахамії з журналістами:

– Я не можу зустрічатися з учасниками цього ринку, там половина – представники кримінального світу. Я раз спробував, мені стали надсилати погрози. Я сказав: не хочу, давайте створимо робочу групу. Андрій Астапов входить у цю групу. І Борис Баум входить.

- А Борис Баум як хто?

- Це експерт, якого дали інші люди. І є ще чотири інші юристи від інших груп.

Ще трохи про Арахамію. Як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, Давид Арахамія (чи то через свою необережність, чи то через якісь інші причини) вже принаймні побічно брав участь у лобізмі недобросовісного бізнесу. Наприклад, його іменем прикривалися бенефіціари ЄДАПС, проти яких у всьому світі відкрили кримінальні провадження за шахрайство, крадіжку коштів і навіть умисні вбивства. Прочитати про це можна тут. Тепер же іменем Арахамії прикривається Борис Баум – новий "смотрящий" за гральним бізнесом.

Анонсував нові "хлібні посади" при Офісі президента та заявив, що грального бізнесу йому мало

Що сказав Баум: він хотів би посісти місце глави комісії з нагляду за гральним бізнесом. Але цього йому мало, в майбутньому Баум волів би займатися "Інвестиційною нянею" (проєктом, який анонсував президент і який покликаний захистити бізнес від свавілля чиновників і тиску з боку правоохоронців).

"Я чесно відповідаю, що присвятити все життя роботі в комісії не хочу – для мене це не так масштабно, дрібно... "Інвестиційна няня". Це геніальна ідея. І такі люди, як я, можуть її втілити. Тому що довіри до ефективності депутатів і чиновників немає", – запевнив Баум.

Про що не сказав "волонтер Офісу президента": конкурс на членів та голову комісії з нагляду за гральним бізнесом у законопроєкті Баум не передбачив. Вибиратиме парламентський комітет, а призначатиме – Кабмін. І з обома інстанціями, з огляду на зв'язки в Офісі президента, "волонтер" легко впорається.

Борис Баум

"Інвестиційна няня" здатна обернутися проєктом відвертого корупційного лобізму, коли людина з повноваженнями зможе ходити по кабінетах і вимагати преференції окремим підприємцям. Не секрет, що зараз це роблять за допомогою "своїх" політиків, впливу на судову систему та корупційних зв'язків. "Інвестиційна няня" може перетворитися з хорошої ідеї на централізацію корупційних потоків. І бажання Баума, який вже потрапляв у скандали (про це пізніше), зумовлює виправдані підозри.

Розповів, як отримав громадянство, але промовчав, що, з огляду на все, у нього їх два

Що говорить Баум: громадянство він набув тільки 16 січня. Це дало йому змогу стати позаштатним радником заступника глави Офісу президента.

Про що промовчав Баум: в Україні подвійне громадянство заборонене. А як стверджують у розслідуванні Bihus.info, Баум має громадянство Латвії. Щоб отримати український паспорт, він мав відмовитися від іноземного. Також викликає інтерес його статус "позаштатного радника заступника глави Офісу президента". В указі про положення щодо ОП немає жодного слова про можливість заступника керівника відомства наймати на роботу радників.

Скандал навколо масок: гроші вирішив збирати на власні рахунки

Що сказав Баум: Офіс президента збирав гроші у великого бізнесу на боротьбу з поширення коронавірусу спершу на рахунки благодійного фонду "Корпорація монстрів". Потім вирішили створити новий фонд, але натомість скористалися фондом Баума "Прайм".

"Виявилося, найпростіше зробити новий фонд і перекинути залишки з КМ в "Прайм". Тепер я всі документи підписую, у нас поруч склад, все відбувається швидше. Останній розподіл матеріалів на 24 області ми забезпечили за 24 години", – повідомив Баум.

Що не сказав Баум: документально підтвердженого звіту з усіма даними про надходження та витрати, сертифікатами тощо Баум так і не надав. Хоча це поширена практика для всіх прозорих благодійних фондів.

Зв'язок із Росією та кримінальні справи: про що Баум не сказав жодного слова

Баум спіймався на контрабанді в Латвії. "Власник фірми Борис Баум вирішив продати машину, він доручив своєму ж директору оформити документи для розмитнення "Мерса". Автомобіль пересувався між двома SIA, власником яких був Борис Баум, і однієї офшоркою, представником якої він був. Під час цих переміщень "Мерседеса" між фірмами і здійснювалися махінації – щоб уникнути податків", – пише латвійське видання.

У РФ Борис Баум тісно пов'язаний з кримінальними колами, заявляють у ЗМІ. Він 15 років обіймав керівні посади в компаніях, які безпосередньо причетні до кримінального бізнесу. Серед них – "ВС Енерджі Інтернешнл".

Вона проходить у справі №12015000000000114 від 11.03.2015 року щодо фактів привласнення державних коштів посадовими особами компанії "ВС Енерджі Інтернешнл". У процесі досудового розслідування встановлено, що посадові особи компанії займалися розкраданням бюджетних коштів: вилучали капітал на користь інших ліцензіатів, щоб отримати компенсації витрат, зазнаних підконтрольними обленерго.

Питання до Баума від OBOZREVATEL, які так і залишилися без відповіді:

Чи правда, що Баум пропонував учасникам грального бізнесу заплатити по 10 млн доларів за "зручні" правила гри? Чи правда, що Баум був змушений поїхати з Латвії, щоб уникнути кримінального переслідування? Чи потрібно було телефонувати Бауму, щоб доставляти свої вантажі із засобами медичного захисту "Мрією" та іншими рейсами "з гуманітарним вантажем"? І скільки коштувало схвалення Баума? Коли з'явиться повний звіт щодо роботи фонду, які раніше вимагав надати OBOZREVATEL?

Ми звертаємо увагу Володимира Олександровича, що під виглядом різних радників у його оточенні з'являється все більше підозрілих осіб. Ми вже писали про роль Іллі Павлюка в роботі Офісу, але якщо тоді "токсичних" членів команди ховали, то відкритим зв'язком із Баумом Зеленський фактично дає йому мандат довіри та змушений буде відповідати своєю репутацією за його можливі махінації як у минулому, так і в майбутньому.

