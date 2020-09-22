Офіс Зеленського відповів, коли медики отримають підвищену зарплату

Кирило Лютий Особисті фінанси 18:45, 22.09.2020 Оновлено: 19:33, 22.09.2020

Українські лікарі отримають підвищену заробітну плату вже у кінці вересня.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час селекторної наради у президента Володимира Зеленського у вівторок, 22 вересня, передає пресслужба ОП.

"Він [Степанов] зазначив, що зараз Національна служба здоров'я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною установ угоди вже укладені. Міністр охорони здоров'я наголосив, що на це підвищення додатково виділено 6 мільярдів гривень до кінця року", – йдеться у повідомленні.

Зеленський нагадав, що медикам обіцяли покращення фінансових умов і наголосив, що влада несе за це відповідальність.

Максим Степанов.
Фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичні працівники всі 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні. За його словами, заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.

Він обіцяв, що з вересня і до кінця року медичні працівники почнуть отримувати доплати:

  • лікарі – близько 3560 грн;

  • середній медперсонал – до 2500 грн;

  • молодший медичний персонал – 1250 грн.

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