Офіс Зеленського відповів, коли медики отримають підвищену зарплату
Українські лікарі отримають підвищену заробітну плату вже у кінці вересня.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час селекторної наради у президента Володимира Зеленського у вівторок, 22 вересня, передає пресслужба ОП.
"Він [Степанов] зазначив, що зараз Національна служба здоров'я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною установ угоди вже укладені. Міністр охорони здоров'я наголосив, що на це підвищення додатково виділено 6 мільярдів гривень до кінця року", – йдеться у повідомленні.
Зеленський нагадав, що медикам обіцяли покращення фінансових умов і наголосив, що влада несе за це відповідальність.
Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичні працівники всі 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні. За його словами, заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.
Він обіцяв, що з вересня і до кінця року медичні працівники почнуть отримувати доплати:
лікарі – близько 3560 грн;
середній медперсонал – до 2500 грн;
молодший медичний персонал – 1250 грн.