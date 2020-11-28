Офіс Зеленського купить газет на 190 тисяч: президент читає "Сільські вісті" та "Комсомолку"

Олександр Литвин Особисті фінанси 14:32, 28.11.2020 Оновлено: 14:52, 28.11.2020

Державне управління справами оголосило тендер на купівлю преси для Офісу президента Володимира Зеленського на суму в 189,6 тис. грн. За ці гроші президенту і співробітникам його апарату повинні купувати кілька десятків газет і журналів у декількох примірниках.

Відповідний тендер опубліковано у системі Prozorro. Серед видань, які купують для президента, – газета "Вести", "Комсомольская правда в Украине", "Сільські вісті", The Economist, газета "День" і багато інших (повний список дивіться нижче).

Які газети читає Офіс президента

За ці гроші видання будуть купувати протягом року. Наприклад, тільки "Аргументів і фактів" за рік в офісі набереться 104 штуки (по два примірники на тиждень).

До речі, Державне управління справами (забезпечує роботу президента) за серпень заплатило авіакомпанії "Україна" більш як на мільйон гривень за перельоти президента Володимира Зеленського. Усі рейси глава держави здійснював у межах країни.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи та витрати за 2019 рік. Як повідомила пресслужба Офісу президента, дохід Зеленського і членів його сім'ї торік становив 28,6 млн грн, до того ж сплачено до бюджету 3,6 млн грн податків.

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Економіка Особисті фінанси

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