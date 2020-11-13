"Слуги народу" вирішили змінити правила розмитнення "євроблях" в Україні: що пропонують

В Україні "слуги народу" вкотре повернулися до питання розмитнення "євроблях". Тепер вони пропонують узагалі скасувати акциз на розмитнення авто. У результаті ті, хто вчасно не оформив машини або ввіз нові, зможе заощадити кілька тисяч євро.

З іншого ж боку, сотні тисяч українців, які виконали закон і вже розмитнили машини, опиняться в програшній ситуації. Профільний комітет із питань податкової політики Верховної Ради днями ухвалив рішення створити робочу групу й розробити новий законопроєкт про вартість розмитнення.

Про те, які пропозиції нині розглядають народні депутати й до чого це може привести, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Багато пропозицій і ще одне "фінальне рішення"

Питання "євроблях" в Україні мали розв'язати відразу після ухвалення законопроєктів Ніни Южаніної (там нові акцизи й високі штрафи за порушення). Минуло майже два роки, а ситуація не змінилася. Країною їздять сотні тисяч машин на єврономерах, платити за розмитнення вони не збираються, а поліція зі своїми функціями не справляється: "єврономери" залишаються безкарними.

Нині Южаніна – членкиня профільного комітету. Разом із новими колегами вона регулярно бере участь у дискусіях. Її колеги зі "Слуги народу" пропонують зовсім скасувати акциз на розмитнення авто. Мовляв, машини повинні бути дешевими, кожен працівник повинен мати можливість придбати вживані авто.

Профільний комітет розглядає кілька варіантів зниження акцизів на авто. Йдеться про законопроєкти №3704, №3704-1, №3093, №2342.

Наприклад, №3704 передбачає:

перестати стягувати акцизи з автомобілів;

зобов'язати раз на два роки проходити техогляд машини, які випущено до 2005 року;

збільшити податок на машини.

Южаніна ж пропонує лише ввести розстрочку на сплату податків на акцизів. Не платити все відразу, а віддавати рівними частками терміном до 36 місяців. "Ми запропонували розстрочку до 36 місяців за заявою платника на платежі. Дати можливість розстрочити рівними частками і сплатити податки", – говорить Южаніна. Водночас вона виступає категорично проти повного скасування акцизів. Інакше ті, хто вже розмитнив автомобілі, опиняться в програшній ситуації.

Мар'ян Заблоцький, представник "Слуги народу", дотримується іншої думки. Нардеп визнає, що скасування акцизів призведе до втрати близько 6 млрд грн, проте все одно впевнений, що акциз потрібно скасовувати.

"Я дуже хотів би, щоб хоч якийсь варіант був прийнятним. Ключове питання – де взяти компенсатор для бюджету. У 2019-му під акцизи 6 млрд, цього року вже надійшло 8 млрд грн. Тобто ймовірно, що на наступний рік цифра навіть занижена", – сказав Заблоцький.

Представник профільного комітету, член групи "Довіра" Горват Роберт також підтримав ідею розмитнення всіх машин без акцизу: "Я так думаю, що нам потрібно акциз зняти, змусити всі машини розмитнити, а потім крок за кроком ухвалювати інші рішення".

У Міністерстві фінансів OBOZREVATEL розповіли: Кабінет міністрів категорично не підтримує будь-яких змін. Навіть більше: у Мінфіні підрахували, що запропоновані народними депутатами зміни призведуть до втрат до бюджету в розмірі 8 млрд грн. Ба більше, самі розмови про скасування акцизів уже призвели до того, що кілька тисяч осіб ввезли свої авто й не поспішають їх розмитнити: чекають, поки буде зовсім безплатно.

Ще нововведення – техогляд і новий податок на машини

Разом зі скасуванням акцизу народні депутати пропонують зобов'язати проходити техогляд приблизно 85 тисячам автомобілів. Йдеться про машини, які було випущено до 2005 року. Вартість технічного огляду відрізняється залежно від регіону і самого СТО. Однак у середньому це близько 1000-1500 грн. Їх потрібно віддавати щомісяця.

Друге нововведення: податок на машини. Нині він становить 25 тисяч гривень, а за новими правилами становитиме 6 мінімальних зарплат (із січня 2021 року ця 36 тисяч гривень). Таку суму потрібно буде заплатити за авто віком до 5 років. А якщо машині від 5 до 8 років, то розмір податку знижуватиметься вдвічі (тобто становитиме 18 тисяч гривень). Зазначимо, за чинними правилами податок сплачується тільки за ті машини, вік яких не перевищує 5 років.

Водночас вартість машини, з якої потрібно платити податок, за новими правилами повинна становити від 200 мінімалок (з 1 січня це 1,2 млн грн), а за старими – 375 мінімалок (2,25 млн грн).

Податкова адвокатка Ольга Ніколаєнко впевнена: питання "євроблях" вже давно перейшло в політичну площину. Група людей, яка вирішила не платити податки й акцизи, об'єдналася та змогла витребувати у влади "особливі умови".

Уже найближчими тижнями комітет представить остаточний варіант законопроєкту, який буде містити всі пропозиції. До того ж якщо нині піти на поступки євробляхерам, чи не зберуться завтра ті, хто не хоче платити ПДВ, і чи не ухвалять під їхнім тиском парламентарії нові правила? А що робити з бюджетом, який і без того в "дірках" і покривається коштом нових кредитів. А це, зокрема, – гроші на боротьбу з коронавірусом, на зарплати медиків, учителів, військових – усіх бюджетників.