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5 березня • оновлено в 01:14
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Новим міністром фінансів України став Ігор Уманський: що про нього відомо

5.1т
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Верховна Рада призначила новим міністром фінансів України Ігоря Уманського.

Рішення було ухвалено на засіданні в середу, 4 березня. За призначення нового Кабміну прем'єра Дениса Шмигаля, зокрема глави Мінфінансів, проголосували 277 народних депутатів (читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням).

Ігор Уманський

Ігор Уманський

Будував кар'єру при всіх президентах

Уманському зараз 45 років. Він народився в місті Прип'ять Київської області. За освітою економіст. Як чиновник встиг попрацювати при президентах Леоніді Кучмі, Вікторові Ющенку, Віктору Януковичу і Петру Порошенку.

Працювати в держорганах почав у січні 1997 року головним спеціалістом у Національному агентстві України з питань розвитку та європейської інтеграції. Далі його кар'єра розвивалась у більших структурах. Із 2000 по 2008 роки Уманський працював на різних посадах у Міністерстві економіки, НБУ, "Укртранснафті" (був заступником голови правління), Державній іпотечній установі, Держагентстві з інвестицій та інновацій.

Із січня 2008 року Уманський прийшов у Міністерство фінансів, яким тоді керував Віктор Пинзеник. Спочатку працював на посаді першого заступника міністра, а після відставки Пинзеника з квітня 2009 року по березень 2010 року виконував обов'язки міністра фінансів.

Після звільнення з посади Уманський до 2013 року викладав на кафедрі економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв'язку. А в 2014 році став членом ради американської компанії Gase Energy, Ltd. ЗМІ пишуть, що ця фірма підозрювалася у відмиванні грошей в Україні і виведенні їх у США.

В Мінфін економіст повернувся у жовтні 2014 року і до грудня 2015 був першим заступником міністра. Після звільнення з міністерства, Уманський став позаштатним радником президента Петра Порошенка. З цієї посади його звільнили в лютому 2019 року. Сам він звільнення пояснив тим, що його пропозиції в Адміністрації президента ігнорували.

Також Уманський встиг попрацювати на посаді радника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Що в декларації у міністра

У середу, 4 березня, на сайті НАЗК з'явилася декларація Уманського за 2019 рік як кандидата на посаду міністра.

Він володіє земельною ділянкою там площею 6170 кв.м. у селі Капустяна (Обухівський район Київської області) і недобудованим будинком там же, а також квартирою в Києві площею 71,2 квадратів (разом із батьками). Також йому належить гараж у Києві на 42 квадратних метри.

З цікавого в декларації: чиновник разом із дружиною володіють картиною голландського художника 17 століття Арт ван дер Нера (її вартість не вказана). На дружину також записано кілька наборів ювелірних прикрас, шуба і годинник бренду Harry Winston.

Автомобіль у родині один – Mercedes Benz S500L 2010 року випуску (куплений у 2016 році за 350 тис. гривень). Він записаний на дружину Уманського.

Чиновник володіє акціями "Індустріалбанку" (2 штуки) й англійської корпорації Epsilon (4464 штук).

За 2019 рік Уманський задекларував 303 тис. гривень зарплати від "Укргазбанку" і виплату від профспілки цього банку в розмірі 2878 гривень.

На банківських рахунках чиновника в 2019 році було 61115 гривень, $25 тис. (володіє разом із дружиною) і 12 тис. євро.

Також на Уманському висить кредит у розмірі $59298, взятий в "УкрСиббанку" ще в 2007 році.

Нагадаємо, що процес формування нового Кабінету міністрів зіткнувся з низкою складнощів. Так, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися зайняти пости в уряді.

Також стало відомо, що пропозиція Івану Плачкову зайняти пост глави Мінфіну виявилася інформаційним вкиданням. А ось міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського замінив Вадим Гутцайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
План дій Кабміну
Особи
Денис Шмигаль Ігор Уманський
Місце
Україна
Теги
політика Міністерство фінансів
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Pollak John
Pollak John
откуда у чиновника столько земли , если она не продавалась и он на ней не работал ?
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Очередной свинопас (для справки - свинопас это человек который разводит свиней (украинцев ))
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