Новий закон про маркування продуктів: спливли нюанси ініціативи

Ухвалений Верховною Радою закон про маркування продуктів харчування торкнеться всіх суб'єктів, які здійснюють оборот харчових продуктів. Зокрема і сфери громадського харчування.

Про це в ефірі ObozTV заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його словами, тепер на етикетках продуктів будуть прописуватися всі безпекові показники, зокрема склад та вагу.

"Тепер споживач може сказати, що продукт не відповідає маркуванню. І тоді Держпродспоживслужба, як компетентний орган, вилучає цей продукт, відправляє його в профільну лабораторію, яка проводить дослідження та з'ясовує відповідність інформації, яка вказана на маркуванні", – уточнив Рубан.

Крім того, додав він, на сьогодні, перед новорічними святами, Держпродспоживслужба проводить позапланові перевірки, відбираючи зразки продуктів, які не відповідають маркуванню.

Ілюстрація

"Але, на жаль, наразі ми зустрічаємо таку проблему, коли не вказується термін виробництва. А також умови зберігання, виробник і інші показники", – поскаржився чиновник.

Раніше в ефірі ObozTV експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко назвала новий закон про маркування "рухом вперед". При цьому вона нагадала, що Україна вже давно повинна була гармонізувати своє законодавство відповідно до норм ЄС.

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