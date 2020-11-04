Нова відпустка і чоловіки в декреті: "Слуга народу" планує кардинально змінити правила

В Україні в декрет зможуть виходити і чоловіки, і жінки. Водночас у законі пропишуть нову відпустку "при народженні дитини", яка триватиме два тижні. Відновитися після пологів зможе або батько, або мати новонародженого.

Відповідний законопроєкт № 3695 розгляне 4 листопада Верховна Рада. Документ розробили 88 народних депутатів (більшість від "Слуги народу").

Детальніше про нововведення читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чотири нові правила: що потрібно знати

Перше – після народження дитини можна буде взяти відпустку на два тижні. Зараз законом така перерва в роботі не передбачена. Відпустку зможе оформити один із членів сім'ї:

мати дитини;

чоловік матері дитини;

батько дитини, який не є чоловіком, але веде загальний побут із матір'ю;

бабуся чи дідусь дитини, якщо її виховує один батько.

Право на законний лікарняний для жінки після пологів таке нововведення не скасовує.

Друге – декретом можуть скористатися і чоловіки. "За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства", – йдеться в законопроєкті.

Третє – батьки зможуть працювати менше. Тривалість робочого дня можуть скоротити для чоловіків або жінок, у яких є дитина віком до 14 років із інвалідністю та для батьків, які виховують дитину без жінки.

"Так, закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто тільки мати може делегувати право на відпустку з батьків іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною", – йдеться в документі.

Четверте – чоловіки з дітьми можуть брати додаткову відпустку. Якщо є дві або більше дитини віком до 15 років, або дитина з інвалідністю, або ж усиновлений, чоловік або жінка можуть оформити додаткову оплачувану відпустку на 10 днів.

Що думають про батька в декреті: за і проти

Ідею надати чоловікам право виходити в декрет підтримують і члени багатодітних сімей, і експерти. Наприклад, у коментарі OBOZREVATEL колишній уповноважений у питаннях сім'ї при Кабміні Андріан Буковинський (його звільнили через три дні роботи в уряді, як він заявляє, через релігійні переконання) сказав, що ні цінності сім'ї, ні моральні принципи чоловік, який вийде в декрет, не порушить.

"Це вибір кожної сім'ї, але такий вибір повинен бути", – пояснив активіст. Президентка Асоціації багатодітних сімей "АММА" Юлія Ібрагім зовсім упевнена, що такий крок – необхідність. Мовляв, батьки повинні отримати підтримку і розуміти свою роль у сім'ї. Ба більше, за словами Ібрагім, у багатьох багатодітних сім'ях батьки і так розділяють "домашню роботу" з дружинами практично на рівних.

"Це світова практика. Дуже важливо роль батька підтримувати. Потрібно дати батькові більше прав. Зараз тільки мама йде в декрет, отримує виплати. Але в сім'ї тато має не останню роль. Важливо, щоб тато в цьому брав участь. Чи не був усунений. Я на 100% підтримую і нехай вистачить мудрості у наших народних депутатів ухвалити цей законопроєкт", – розповідає Юлія.

Водночас експерти збігаються на думці: спочатку "чоловік у декреті" буде здаватися незвичним явищем, проте з часом це стане звичайною практикою.

"Психологічно татові в декреті в перший час буде складно, хоча світ не стоїть на місці. Раніше пологи спільні були дивиною, чому це тато присутній. А зараз це звичайна практика. Пройде небагато часу, і буде цілком нормально", – підсумувала Ібрагім.

А ось борець із фемінізмом, глава сестринства св. Ольги Олександра Ходаковська заявила OBOZREVATEL, що чоловік не повинен йти у відпустку: його роль – забезпечувати і захищати сім'ї. "Я, звичайно, проти, це показник кризи, яка є зараз. Навпаки, потрібно робити все, щоб жінка залишалася вдома, була з дітьми. Знову вирівняти баланс у зарплатах, щоб чоловіки більше заробляли, щоб могли утримувати. Роль батька – він захисник. Він може захищати Батьківщину на війні, захищати сім'ю", – сказала активістка.