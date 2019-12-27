"Платити кукурудзою не можна!" Милованов розкрив деталі нового законопроєкту про працю

У п'ятницю, 27 грудня, Кабінет міністрів України затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який вносить зміни в Трудовий кодекс (КЗпП).

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що нове законодавство про працю зберігає фундаментальні соціальні гарантії, передає УНІАН.

Зокрема, зарплата, як і зараз, буде не менша від мінімальної заробітної плати.

"Оплата зараз може бути не повністю в грошах, можуть кукурудзою видавати, ми це забороняємо. Тільки грошима повинні видавати", – наголосив чиновник.

Нинішній проєкт закону, як зазначив він, чітко прописує, що основою трудових взаємин буде письмовий трудовий договір, і його можна буде здати в електронній формі.

Новий закон про працю також гарантує:

оплачувані лікарняні;

щорічну оплачувану відпустку тривалістю 24 робочих дні;

збереження робочого місця на період відпустки у зв'язку з пологами та доглядом за дитиною;

збереження робочого місця для призовників і мобілізованих на військову службу.

Глава Мінекономіки додав, що законопроєкт також передбачає запровадження процедури виплати компенсацій за умови, якщо:

роботодавець хоче моментально звільнити працівника за своєю ініціативою;

роботодавець не хоче чекати, щоб цей співробітник відпрацював належну кількість часу;

протягом цього періоду працівник не буде повноцінно працювати, а буде шукати собі нове робоче місце.

"Хочете звільнити людину за своєю ініціативою – заплатили йому по суті штраф за те, що ви це робите, залежно від кількості років, які людина працювала.

Якщо людина працювала п'ять років на підприємстві, то, за новим законом, потрібно виплатити їй компенсацію в розмірі зарплати за 120 днів. Якщо буде менше п'яти років – але більше декількох років, – за 60 днів", – пояснив Милованов.

Колаж

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав і про інші зміни, які планують внести до Трудового кодексу – зокрема, про роботу на армію під час воєнного стану, скорочені виплати за роботу на вихідних і про звільнення вагітних жінок.

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