Новий транш від МВФ: в НБУ зробили несподівану заяву

Переговори між Україною та МВФ про нову трирічну програму співпраці почнуться лише після парламентських виборів.

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій, відповідаючи на запитання, як іде робота із фондом. "Ми не почали консультації щодо нової програми. Консультації з нової програми, як говорили представники Фонду, можуть розпочатися після парламентських виборів і формування нового уряду", — цитує слова Якова Смолія "Інтерфакс Україна".

Україна і МВФ

Він додав, що зараз НБУ перебуває "у постійній роботі" з МВФ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів Оксана Маркарова у понеділок заявила в ЗМІ, що Мінфін веде активні переговори з МВФ щодо нової програми, яка може бути укладена на три роки.

Позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня 2019 року. Проведення виборів пов'язане з указом президента України Володимира Зеленського про розпуск українського парламенту.

Про це новоспечений президент України заявив під час своєї інавгурації. За словами Володимира Зеленського, у Верховній Раді не існує коаліції більшості, що і стало приводом для розпуску Ради і призначення дострокових виборів.

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