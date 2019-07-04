В Україні введуть другий тариф на газ і перерахують тепло: скільки заплатимо

В Україні суд ухвалив рішення повернути абонентську плату на газ.

У результаті вже зараз профільна комісія готується перерахувати тарифи на тепло, а наступний крок, відповідно до закону — ввести абонплату на газ для всіх споживачів.

OBOZREVATEL з'ясував, що і як зміниться внаслідок рішення суду і скільки доведеться платити за газ.

Тарифи на опалення перерахують, на черзі — абонплата на газ

Шостий Апеляційний суд Києва ще 20 червня ухвалив рішення скасувати деякі постанови Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП). Йдеться про 494-ту постанову регулятора.

Цей документ ухвалили ще у 2017-му для того, щоби скасувати абонентську плату на газ. Річ у тім, що за вже ухваленим законом "Про ринок газу" тариф повинен має містити дві складові, одна з яких — плата за потужність і розподіл. Тоді розробляли кілька варіантів абонентської плати, до останнього мала відношення і чинний голова комісії Оксана Кривенко.

Нові тарифи pixabay.com

Розмір абонентської плати прив'язали до потужності лічильника. І за першим варіантом методики виходило, що частина сімей переплачуватиме. Так, 70% українців користуються газом лише для приготування їжі. Потужність плити — приблизно 1,2 куб. м на годину. Водночас пропускна спроможність лічильника 2,5 куб. (G 1,6). Тобто, споживаючи 1,2 куб. м за старою методикою, довелося б платити як за 2,5 куб. м.

У новому варіанті всім, хто користується тільки плитою, запропонували рахувати абонплату як за 1,2 куб. м. Для прикладу, у Києві за старою методикою абонплата становила б 29,3 грн, а за новою — 34,3 грн.

І хоча абонентська плата на газ — питання вже вирішене законом, під політичним впливом, після звернення президента і прем'єра, комісія взагалі скасувала абонплату. Тепер же через суд одне з підприємств фактично повернуло абонентську плату.

НКРЕКП розіслала листи операторам із проханням вказати потужність, щоби провести перерахунок. Документ опублікували у ЗМІ, а OBOZREVATEL фактично підтвердили його справжність.

"При розрахунку тарифу на тепло враховується ціна газу. Витрати на закупівлю газу включають зокрема транспортування і розподіл. Суд скасував тарифи на куби і повернув тарифи за потужності. Інакше, ніж через потужність, розподіл тепер порахувати можна. Ось тому і запитують", — пояснив OBOZREVATEL наближений до комісії експерт ринку.

Тобто фактично з рішення Шостого апеляційного суду в Україні вже готуються перерахувати тарифи на опалення і, швидше за все, НКРЕКП також буде зобов'язана ввести і абонентську плату. Ухвалювати ще одну постанову, якою знову скасовувати абонплату на газ — фактично вступати у конфлікт із законом, в якому зазначене нововведення прописане і закріплене.

Кожному українцю — по газовому лічильнику

В Україні найближчим часом за законом повинні встановити лічильники на газ кожного споживача. З їхньою допомогою не лише рахуватимуть розмір абонплати, вони також допоможуть платити менше.

Гроші на це вже передбачені у тарифах облгазів. Проблема у тому, що цих коштів на всіх не вистачить. По-перше, не всі українці вчасно оплачують використаний газ. По-друге, за кілька років вартість лічильників зросла, а тарифи облгазам у 2017-2018 роках не переглядали.

Лічильник на газ pixabay.com

Вирішення цієї проблеми запропонували у Кабміні. Відповідно до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" можуть бути й інші джерела фінансування лічильників. І таким джерелом може стати "Нафтогаз".

Лічильники повинні встановити всім споживачам. Логіка проста: газ такий самий товар, як і, наприклад, бензин. Тому оплачувати треба саме той обсяг блакитного палива, який насправді використовували.

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Більше того, платити за лічильником більшості українців вигідно. Як відомо, у листопаді минулого року Верховний суд задовольнив позов облгазів і скасував рішення Кабміну про зниження норм споживання. В результаті кілька місяців українцям без лічильників рахували платіжки за газ із урахуванням підвищеного нормативу у 9,8 куб. м. При цьому реальний обсяг споживання, за даними Міненерго, навіть серед неощадливих українців становить близько 7,2 куб. м. Тобто фактично тим, хто не поставив лічильник, прийшли платіжки за "зайвий" газ

Кабмін ухвалив рішення знову знизити норматив — до 3,2 куб. м на людину. Однак цілком можливо, що і це рішення скасують у суді. Єдиний вихід не переплачувати і платити лише за те блакитне паливо, яке насправді використали — встановити лічильник.

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