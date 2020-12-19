Новий пенсійний вік у 2021-му: кому доведеться працювати до 63 років
В Україні з 2021-го вимоги для виходу на пенсію в 60 років виростуть на 12 місяців: потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Решті доведеться або докуповувати стаж, або працювати до 63 або 65 років.
Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Йдеться саме про той період роботи, коли з заробітної плати сплачувалися внески до Пенсійного фонду.
Кому доведеться працювати до 65 років?
Українцям, у яких буде від 15 до 18 років стажу. Таких в Україні – абсолютна меншість. Як пояснила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, наступного року посилення вимог істотно на українців не вплине. Однак уже через 2-4 роки нововведення помітять багато 60-річних.
Кому доведеться працювати до 63 років?
Тим українцям, у яких є від 18 до 28 років стажу. Кількість тих, хто змушений буде працювати до 63 років, поступово збільшиться до 40% від усіх 60-річних. Дізнатися, як будуть рости вимоги, можна ознайомившись із інфографікою.
Якщо у вас не вистачає стажу, є кілька варіантів.
Докупити стаж. Якщо купувати вже в 60 років, то вартість кожного місяця буде рахуватися за формулою: дві мінімальні зарплати помножити на 22%. З січня 2021-го це 2 640 грн.
Якщо вам не вистачає 5 років стажу, ви не працюєте і вам 55 років, ви можете добровільно платити внесок до Пенсійного фонду. Його розмір буде менше: 22% мінімальної зарплати. З січня 2021-го це 1320 грн.
Дочекатися нового пенсійного віку. Ще один варіант: продовжити працювати, поки ви не отримаєте виплату. Також варто відзначити, що тимчасові пенсії, які до 2021 року призначалися після 60 років і до досягнення нового пенсійного віку, вже не діють.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не достатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.