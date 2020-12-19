Новий пенсійний вік у 2021-му: кому доведеться працювати до 63 років

В Україні з 2021-го вимоги для виходу на пенсію в 60 років виростуть на 12 місяців: потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Решті доведеться або докуповувати стаж, або працювати до 63 або 65 років.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Йдеться саме про той період роботи, коли з заробітної плати сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Українцям, у яких буде від 15 до 18 років стажу. Таких в Україні – абсолютна меншість. Як пояснила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, наступного року посилення вимог істотно на українців не вплине. Однак уже через 2-4 роки нововведення помітять багато 60-річних.

Тим українцям, у яких є від 18 до 28 років стажу. Кількість тих, хто змушений буде працювати до 63 років, поступово збільшиться до 40% від усіх 60-річних. Дізнатися, як будуть рости вимоги, можна ознайомившись із інфографікою.

Якщо у вас не вистачає стажу, є кілька варіантів.

Докупити стаж. Якщо купувати вже в 60 років, то вартість кожного місяця буде рахуватися за формулою: дві мінімальні зарплати помножити на 22%. З січня 2021-го це 2 640 грн.

Якщо вам не вистачає 5 років стажу, ви не працюєте і вам 55 років, ви можете добровільно платити внесок до Пенсійного фонду. Його розмір буде менше: 22% мінімальної зарплати. З січня 2021-го це 1320 грн.

Дочекатися нового пенсійного віку. Ще один варіант: продовжити працювати, поки ви не отримаєте виплату. Також варто відзначити, що тимчасові пенсії, які до 2021 року призначалися після 60 років і до досягнення нового пенсійного віку, вже не діють.

Як повідомляв OBOZREVATEL: