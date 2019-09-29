Новий пенсійний вік для українців: що зміниться

В Україні відстрочення підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яку буде розглядати Верховна Рада, в першу чергу може збільшити дефіцит Пенсійного фонду. Він торкнеться тих українок, які ще не досягли 60 років і незабаром вийдуть на заслужений відпочинок.

Як розповіла OBOZREVATEL старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко пояснює: якщо зараз відкласти підвищення пенсійного віку для жінок, за рік з'явиться близько 1 млн пенсіонерів. А без такого рішення - в два рази менше.

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"У цьому році жінки вже йдуть на пенсію в 59 років. В 2021 вони вже виходили б в 60 років. Підвищення майже вже закінчилося. Тобто якщо зараз повертати 55 років, то у нас буде одразу велику кількість людей, які підуть на пенсію. це жінки 55, 56, 57, 58 років. Може бути до 1 млн пенсіонерів в рік", - розповідає Ткаченко.

Пенсійний вік підвищують не тільки через питання економії, але і для збереження працездатного населення, зазначає експерт. Мовляв, якщо пенсійний вік знизити, то не буде кому працювати.

"У цьому немає ніякого сенсу. Якщо всі підуть на пенсію, буде швидке скорочення людей працездатного віку. Витрати на виплати пенсій істотно збільшаться. А надходження на всі види страхування різко зменшаться. Це подвійний удар в Пенсійний фонд і бюджет", - уточнює Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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