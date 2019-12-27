Скасування відпрацювання при звільненні: озвучено наслідки для України

Скасування обов'язкового двотижневого відпрацювання у разі звільненні може привабити в Україну іноземних інвесторів. Нинішній КЗпП є бар'єром для покращення бізнес-клімату.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів головний експерт Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Згідно з новим КЗпП, відпрацювання скасовується, проте залишається необхідність попередити роботодавця про звільнення. Можна це зробити як у письмовій, так і в електронній формі, якщо це передбачено трудовим договором. Термін попередження теж може бути різним: за стандартом це ті самі два тижні, але в договорі можуть бути прописані й інші умови.

На думку Забловського, зміни до КЗпП лібералізують трудові відносини, що може привабити іноземних інвесторів.

"Але поки ситуація виглядає так, що більше користі найманим працівникам. Наприклад, необов'язкове відпрацювання двотижневе... Але щоб убезпечити трудові відносини, те, що пропонується, безумовно, плюс. Ну і сама лібералізація трудового законодавства – вимога бізнесу вже давно. Бо нинішні відносини – серйозний бар'єр якісного покращення бізнес-клімату та залучення іноземних інвестицій", – заявив Забловський.

А в разі, якщо роботодавець порушив умови трудового договору, то працівник може звільнитися взагалі в будь-який день і отримати за це компенсацію в розмірі 50 середньоденних зарплат.

Скасування двотижневого відпрацювання

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Звільняти і звільнятися може стати простіше. У разі внесення змін до Трудового кодексу (КЗпП) роботодавцю для цього не потрібно буде нічого, крім бажання, але доведеться платити компенсацію;

Також незабаром всі трудові книжки можуть перевести в онлайн, а доплати за роботу на вихідних скоротити у п'ять разів;

"Слуга народу" ухвалила законопроєкт Данила Гетманцева, який у рази знижує штрафи для роботодавців, а деякі санкції взагалі скасовує.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram