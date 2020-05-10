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10 травня • оновлено в 12:56
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Новий курс долара в Україні: аналітики розповіли, скільки коштуватиме валюта в травні

3.1т
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В Україні курс долара найближчого тижня коливатиметься біля вже звичної позначки 27 грн/$. Імпорт знижується, туристична галузь заморожена, а великих гривневих заощаджень, яке населення може конвертувати у валюту, не залишилося.

Про те, чого чекати від курсу долара в Україні до середини травня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

Головне:

  • особливих коливань найближчого тижня не відбудеться, курс перебуватиме біля позначки 27 грн/$;

  • попит на долар з боку імпортерів стабільно знижується, а чим нижчий попит, тим дешевший долар;

  • новина від МВФ впливає на ситуацію з валютою, однак поки значного падіння чекати не варто.

"Найближчого тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень орієнтовно за 26,6-26,7 грн, а готівковий долар у банках – приблизно за 26,7-26,9 грн", – прогнозує в коментарі OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Хороша новина: міжнародні резерви України в квітні зросли на 3,1% і становлять $25,69 млрд. Втім, ситуація залишається важкою, а економіка вимагає підтримки. На ринку нестача ліквідності, що призводить до дисбалансу між попитом і пропозицією.

"Ймовірно, в переддень довгих вихідних спред між ціною купівлі та продажу розшириться, але сильних коливань на ринку не відбудеться через брак ліквідності. Курс гривні може коливатися в діапазоні 26,8-27,1 грн/$", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс долара

Курс долара

Протягом останнього тижня долар на міжбанку стійко торгувався трохи нижче від позначки 27 грн, а в середу й четвер відновилося його падіння. Від більш глибокого зниження долар утримували лише закупівлі НБУ. Зниження попиту на валюту з боку імпортерів (як споживчого імпорту, так і енергоносіїв) набуло стійкого характеру, і в середньостроковій перспективі гривня продовжить частково відігравати втрати, яких зазнала в березні.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко зазначає: долар без втручання Нацбанку (він виходив на ринок і купував надлишки) міг би досягти позначки 26,6-26,7 грн/$. Зараз ситуація стабілізувалася, особливих стрибків у будь-який бік чекати не варто, додає аналітик.

"Я б сказав, що зараз бачимо стабілізацію на ринку, яка протримається щонайменше найближчі тижні. Імпортних закупівель енергоресурсів, значного попиту немає", – додає Мазуренко.

Новини від МВФ: як нова програма вплине на курс

Міжнародний валютний фонд оголосив: розширену програму співпраці з обсягом кредитування у $8 млрд і на три роки обговорювати з Україною припинили. Тепер мова про коротку, 18-місячну програму й на $5 млрд.

Як вже детально писав OBOZREVATEL, назвати це поганою новиною не можна. Протягом найближчих двох років у разі як і першої, так другої програми нам вдасться отримати кредит на всі ті ж $5 млрд. Умови щодо короткої програми (stand-by) виконати легше, вони не передбачають запуск і реалізацію великих структурних реформ.

Опитані аналітики стверджують: без співпраці з МВФ курс злетить до 30 грн/$, а навіть коротка програма дасть змогу утримувати стабільність на валютному ринку. Зараз і Нацбанк, і Кабмін, і Офіс президента варіант без кредиту від Фонду навіть не розглядають.

Головний камінь спотикання – закон "Про банки" (він унеможливить повернення ПриватБанку колишнім власникам і скоротить можливу компенсацію), який вже проголосували в першому читанні й незабаром можуть ухвалити в цілому.

У будь-якому разі найближчим часом причин для занепокоєння у зв'язку з курсом долара в українців немає, впевнені економісти. Гривня має шанси на незначне збільшення.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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