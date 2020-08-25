Новий курс долара, підвищення зарплат і вартості оренди: що чекає українців у вересні

У вересні українців чекає не тільки початок навчального року, а й підвищення соціальних стандартів, подорожчання долара і вартості оренди квартир.

Про те, як зміниться життя українців у вересні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Останній місяць, щоб заплатити за квартири

Українці до 1 липня отримали квитанції на оплату податку на нерухомість (за квартири площею від 60 і за будинки від 120 кв.м). Платити потрібно тільки за ту площу, яка перевищує зазначену "норму". Розмір податку – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Платити в 2020-м потрібно за 2019 й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4173 грн, значить, платити потрібно до 62,5 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. При цьому ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив і площа, яка прописана в законі. В такому випадку оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів – 2,5 тис. Грн.

З моменту, як прийшла квитанція, в українців є рівно 60 днів на оплату. Останнє "лист" надіслали до 1 липня – після цього квитанції-повідомлення більше не розсилають. Але якщо вас не просять заплатити податок, але ви володієте великою квартирою або будинком, можливо, варто самостійно звернутися в місцеве відділення податкової служби і перевірити, чи не загубилася ваша квитанція.

До слова, щороку близько мільйона українців отримують квитанції. Причому, як зазначає юрист Олександр Плахотник, судячи з даних зборів, платять українці справно. Якщо ж запізнитися на 30 днів, то крім самого податку доведеться віддати і 10% штрафу, при затримці більше, ніж на місяць, штраф складе вже 20%.

долар подорожчає

Восени в Україні почнеться плавна девальвація гривні, яка пов'язана з підготовкою опалювального сезону, активізацією бізнесу. За оцінками аналітика Єгора Комова, курс може вирости до 27,8-28 грн / $.

"Традиційно восени спостерігаємо плавну девальвацію гривні. Ми бачимо, що курс близько 30 гривень на кінець року це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку. Думаю, що девальвація буде", – розповідає Комов.

OBOZREVATEL В Україні подорожчає долар

Правда, щоб штучно підняти курс долара, Нацбанк повинен активно друкувати гривню (це збільшить попит на валюту) і самостійно скуповувати долари з ринку. Зробити це можна дуже швидко, ось тільки плачевних наслідків після цього не уникнути.

Зараз, незважаючи на глибоку економічну кризу, ні стрибка цін, ні різкого подорожчання долара немає, додає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Якщо ж надрукувати гривню, кількість грошей в економіці збільшиться, зросте попит на товари і послуги. Але практично відразу ж після цього виростуть ціни. Що може змінитися:

Інфляція буде зростати слідом за курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости і ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками Володимира Мазуренка, при різкому подорожчанні долара до 30 грн / $, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 процентних пункту. Також будуть дорожчати бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 30 грн може вирости в ціні на 30-45 копійок).

Слідом за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть рости в ціні і інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення і навіть холодна вода і електроенергія.

Пенсії та зарплати перерахують

В Україні мінімальну зарплату з 1 вересня 2020 го підвищать з 4723 до 5000 грн. Разом з тим для 1,5 мільйона українців зросте і пенсія. Так, відповідно до закону, ті, хто досяг віку 65 років і виконав вимоги щодо стажу, повинен отримувати не менше 40% мінімалки.

До 1 вересня це +1889 грн, а після 1 вересня вже 2000 Грн. Вчений Лідія Ткаченко відзначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначна кількість українців.

Кого торкнеться:

Податки. Зараз з мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже з 1 вересня – 2075 грн.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн торкнеться небагатьох (в першу чергу лікарів та інших бюджетників, які насправді отримують мінімалку). Їх дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн в 2021-м відобразиться на 37% працюючих. Саме стільки українців, згідно з даними Держстату, на даний момент отримують менше зазначеної суми.

За оренду квартир доведеться платити більше

Як розповідає київський рієлтор Максим Бабуряк, ціни на оренду житла традиційно ростуть восени приблизно на 15%. В цьому ж році подорожчання, як вважає експерт, буде незначною. "Так, ціни трохи зростуть. Але це буде невелике подорожчання. Воно викликано виключно зростанням конкуренції. За моїми відчуттям, в сегменті бюджетного житла особливого подорожчання не буде, тому що там і так зараз важка ситуація з купівельною спроможністю. Квартири класу комфорт так, можуть трохи вирости. Думаю, відсотків на 10% ", – прогнозує експерт.