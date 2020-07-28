Новий карантин, курс долара й останній місяць заплатити за квартири: що чекає українців у серпні

В Україні серпень 2020-го запам'ятається новими умовами карантину, можливим подорожчанням долара й кардинально іншими правилами на ринку газу. Крім того, останній місяць літа – останній термін для сплати податку на нерухомість без штрафів.

Детальніше про те, що чекає українців, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий карантин: обмеження змінять

З першого серпня в Україні буде діяти новий підхід до карантину. Країну поділять на умовні зони (зелену, жовту, помаранчеву і червону). Причому в районах можуть бути різні зони, все залежить від епідеміологічної ситуації.

У "зеленій" буде діяти загальні правила: маски в замкнутому приміщенні, дистанція. В "жовтій" буде певна "буферна зона". Там заборонять відвідувати соціальні установи, зокрема лікарні й будинки для людей похилого віку.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки передбачає, що додатково до заборон "зеленого" і "жовтого" рівнів, заборонять: проведення масових заходів за участю понад 100 осіб і більше однієї людини на 20 кв. метрів площі будівлі або території; діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів; роботу після 24 і до 7 години розважальних закладів, а також суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, крім послуг з адресного доправлення замовлень і замовлень на винос.

У "червоній" зоні будуть діяти найбільш жорсткі обмеження. Такі, як були в березні-квітні 2020-го. Це передбачає:

заборону перевезень пасажирів;

відвідування навчальних закладів одержувачами освіти;

заборону на роботу підприємств у сферах культури, громадського харчування, ТРЦ, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, торговельного та побутового обслуговування населення.

Щоб визначити, до якого рівня належить конкретний регіон, потрібно оцінити кількість зайнятих ліжок для хворих на коронавірус:

"зелений" – до 5%;

"жовтий" – від 5 до 20%;

"помаранчевий" – від 20 до 50%;

"червоний" – більш ніж 50%.

Тарифи на газ будуть рахувати по-новому. Продавців побільшає

З першого серпня також в Україні перестануть регулювати тариф на газ для населення. Поступово це призведе до подорожчання блакитного палива. Крім того, вже наступного місяця можна буде вибирати постачальника блакитного палива.

"Будуть тарифні плани, які зможе пропонувати населенню постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – розповів на форумі Energy Club директор ЦПК "Нафтогаз України" Максим Рабинович.

Уже зараз тенденція на світових ринках розгорнулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує близько 3,3 грн. У результаті такої тенденції на 7% підняв свій тариф і "Нафтогаз".

"Що отримає споживач? Ринок і маленька ціна – поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тис. за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тис. Це ринок", – говорить директор ЄГАЗ Артем Компан.

Зараз ціни в Україні є на своєму мінімумі, але до осені буде подорожчання. "Складно називати конкретні цифри, але нині очікувані ціни восени є в межах 4-5 тис. грн з ПДВ. Коливання ціни залежать від безлічі факторів. Це збереження і можливе посилення карантинних заходів, а значить зменшення попиту з боку непобутових споживачів", – зазначає представник Української енергетичної біржі Артем Щербак.

Якщо постачальника не буде, газ продасть "Нафтогаз". У разі, якщо з якоїсь причини сім'я залишиться зовсім без постачальника, "Нафтогаз" (його Кабмін вибрав постачальником останньої надії) зобов'язаний щонайменше два місяці продавати їм блакитне паливо.

"Постачальник останньої надії повинен підстрахувати споживача на випадок відсутності угоди зі звичайним постачальником відповідно до умовної середньої ціни. Фактично постачальник останньої надії – це такий собі запобіжник, який не дасть споживачеві залишитися без енергоресурсу", – зазначив OBOZREVATEL експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

Курс долара перейде в новий коридор

У серпні долар буде коливатися в межах 27,7-28,5 грн/$, розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Ситуація на валютних ринках буде сприятливою, вважає експерт. "Через економічні проблеми, необхідність проводити великі виплати за зовнішніми боргами у вересні, побоювання з боку учасників ринку щодо монетарної політики, думаю, що розраховувати на зміцнення гривні не варто", – розповідає аналітик.

Правда, точно визначити, як буде змінюватися курс, зараз вкрай складно. На вартість валюти також буде впливати й політична заява як із боку глави НБУ Кирила Шевченка, так і з боку Офісу президента України.

Останній місяць, щоб заплатити податок за квартиру

Платити за квартиру до 60 квадратів і за будинок до 120 не потрібно, а ось за кожен наступний метр держава стягує податок. Його ставка становить 1,5% від мінімальної зарплати. Податок потрібно заплатити протягом двох місяців із моменту отримання квитанції. Вона повинна прийти до 1 липня, а оплатити потрібно до 1 вересня.

Якщо запізнитися, то доведеться заплатити штраф. "Згідно із ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1 095 днів. Тобто трьох років", – пояснили фіскали. Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення й відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

У 2020-му платити потрібно податок за 2019-й. Тому під час розрахунку використовується торішній розмір зарплати – 4 173 грн. Для прикладу розглянемо, скільки потрібно заплатити за квартиру площею 150 квадратів. За ставки в 1% і "норми" в 60 квадратів доведеться оплатити "зайві" 90 метрів. Це 3 755 грн (по 41,7 грн за кожен квадрат).