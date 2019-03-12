Нові тарифи та пеня за кожний день: що чекає українців уже в травні

Українці з 1 травня будуть платити за комунальні послуги за новими правилами. Так, уже ухвалений закон зобов'язує кожного боржника платити пеню. Крім того, більше доведеться платити через магніти на лічильниках.

З іншого ж боку, збільшаться й тарифи. Відповідні рішення вже ухвалені Верховною Радою і Кабінетом міністрів.

OBOZREVATEL розібрався, як комунальні правила і тарифи зміняться через декілька місяців.

Головне:

у травні вступає в силу нова редакція закону "Про ЖКП": вводять пеню і нові правила розрахунку "втрат" у будинках;

тариф на газ збільшать на 15,2%, а опалення в деяких містах може зрости в ціні одразу на 19%;

до наступного опалювального сезону в українців є час, щоб провести тепломодернізацію і компенсувати зростання цін.

Новий закон про "комуналку": що чекає на українців

Одне з головних комунальних нововведень нинішнього року – вступ у силу нової редакції закону "Про житлово-комунальні послуги". Документ прийняли ще в 2018-му, але законодавці передбачили час на підготовку до переходу до нових правил. І цей час закінчується вже через декілька місяців.

Крім потрібних, але чисто технічних норм (допущення перевіряючих до лічильників, встановлення приладів обліку, правки щодо ОСББ), документ передбачає введення конкретних змін, які торкнуться всіх українців.

Боржників покарають за прострочення. "У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у розмірах, встановлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг", – йдеться в документі.

Граничний розмір пені – всього 0,1% боргу за кожен день прострочення. Тобто якщо заплатити на 60 днів пізніше, сума збільшиться лише на 6%. Наприклад, якщо ваш борг за два місяці – 4 тис. грн, розмір пені становитиме 240 грн.

Така санкція може відчутно торкнутися великих боржників. До прикладу, якщо накопичити 13 тис. грн, то пеня становитиме вже 780 грн. За невеликого "мінусу" і коротких термінів пеня буде мати символічний розмір.

Як нараховуватимуть пеню:

за кожен день, починаючи з 20-го числа;

якщо держава не виділила субсидію, а вона передбачена, пеню нараховувати не будуть;

постачальник сам розраховуватиме розмір пені;

загальний розмір пені повинен становити не більше 100% боргу.

Тарифи

А сусідів – за магніти. Ще одне не менш важливе нововведення – новий принцип розрахунку сум у платіжках. Якщо раніше потрібно було, наприклад, за воду платити винятково за показниками лічильника в квартирі, то зараз платіжка залежатиме від того, що покаже прилад обліку на весь будинок.

"Мешканці багатоквартирних будинків користуються магнітами на лічильники, вказують їхні недостовірні показники", – пояснює представник Асоціації водоканалів Ольга Бабій. Мовляв, в окремих будинках різниця між сумою показників квартирних лічильників і будинкових становить 50%. І раніше ці 50% компенсувало комунальне підприємство, а з 1 травня платити зобов'яжуть усіх. Кубометри води, які "загубилися", розділять на всі квартири.

Як будуть розраховувати суми в платіжках:

Є лічильник: показники квартирного лічильника + частина "втраченої" в будинку води;

Якщо немає лічильника: норматив споживання + частина "втраченої" в будинку води.

У той же час, якщо сусіди не користуються магнітами на лічильниках, не поливають грядки біля будинку, а в підвалі немає "дірявих" труб, – суми в платіжках після 1 травня не зміняться.

Перерахують тариф на газ, гарячу воду і тепло

Постанова Кабміну №867 передбачає підвищення тарифу на газ уже з 1 травня 2019-го на 15,2%, отже, українці повинні будуть платити за кожен кубометр блакитного палива 9,85 грн. Пропорційно виростуть ціни на тепло і гарячу воду. "Роль" газу в цих тарифах – десь 70%, а за підвищення ціни на блакитне паливо на 15,2% тепло і гаряча вода повинні подорожчати приблизно на 11%.

Правда, як показала практика, аргументуючи зростанням зарплат і подорожчанням ремонтних робіт, вартість тепла і гарячої води постачальники підвищують разом й одразу з урахуванням підвищення усіх статей витрат.

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Наприклад, у "Київтеплоенерго" вже заявили, що тариф на виробництво тепла для населення планують збільшити одразу на 18,98%. Приблизно на такий же відсоток виростуть ціни і на гарячу воду. Так, якщо зараз кияни за кожен куб підігрітої води платять 97,8 грн, то з 1 травня тариф може становити вже 117,1 грн.

Так, якщо сім'я витрачає 5 кубів гарячої води на місяць, нині вона платить 489 грн, а вже починаючи з травня, споживаючи стільки ж води, повинна буде платити 585,5 грн.

Уже з 2020-го, як зазначено в постанові Кабміну №867, тариф на газ для населення повинен формуватися на ринкових умовах. Тобто уряд своїми постановами не прийматиме рішення, скільки повинні платити українці. Замість цього будуть рівнятися на ринкову вартість. До речі, за даними Української енергетичної біржі, станом на березень середня ціна на ринку газу становить 7,9 грн. З урахуванням, що роздрібний ринок вимагає додаткових витрат (у тому числі тариф облгазів, компенсація неплатежів і т. д.), остаточна вартість, якби за ринковою ціною продавати паливо населенню, була б вищою.

До травня українці мають час, щоб підготуватися до нових правил. По-перше, провести виховну роботу з сусідами та переконатися, що ніхто не користується магнітами на лічильниках. А по-друге, до нового опалювального сезону 2019/2020 років провести тепломодернізацію свого житла, за рахунок чого суми в платіжках можна буде скоротити навіть з урахуванням підвищення тарифів.

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