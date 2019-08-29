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Нові схеми: як українців дурять "чорні ріелтори"

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"Чорні" ріелтори і нотаріуси полюють на квартири українців. Вони часто вступають у змову з юристами та державними уповноваженими, обманюючи людей на десятки тисяч доларів.

Також вони нерідко діють в зв'язці з недобросовісними адвокатами і суддями. Про це пише "Сегодня".

У матеріалі розповідають історію однієї з постраждалих. Жертва квартирної афери Ольга Шенер за $25 тис. придбала однокімнатну квартиру, а через чотири місяці дізналась, що на житло прокуратура наклала арешт. Під час слідства їй сказали, що в справі працювали два "чорних" ріелтори: одна шукала квартири з самотніми власниками, які згодом за дивних обставин умирали, друга – довірливих покупців. Афер провернули на п'ять мільйонів гривень.

Однак за словами адвоката Ольги, шансів захистити право на куплене житло у неї практично немає.

"Якщо квартири перепродували за останній рік кілька разів, дуже уважно до цього поставтеся", – попереджає віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал.

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Інша схема – коли шахраям допомагають судді. Так було зі злочинною групою, що діяла в Донецькій і Херсонській областях. До суддів надходив позов про присвоєння комунальної нерухомості однією і тією ж особою, тільки за різними паспортами. Судді виносили вирок, а нотаріуси спішно переоформляли право власності.

Топал додає, що шахраї можуть поміняти записи в держреєстрах буквально за одну ніч. "Ви можете прокинутися і дізнатися, що це сталося два тижні тому", – говорить Топал.

У Мін'юсті визнають: реєстри після відкриття не захистили належним чином. Тому тепер працюють над виправленням помилок.

"Ми хочемо, щоб вчинення ризикованих реєстраційних дій було можливо тільки з великим набором необхідних документів, підтягуванням іншої інформації, судових рішень", – каже директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Владислав Власюк.

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На покупців квартир полюють шахраї

На покупців квартир полюють шахраї

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СБУ розробляють нові механізми захисту від рейдерства. Зокрема, за допомогою СМС хочуть повідомляти власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах. Про це розповів радник в.о. глави СБУ Дмитро Дубілет.

Також в Україні з'явилася нова шахрайська схема. На мобільні телефони надсилають інформацію про нібито виграної квартирі, однак для того, щоб отримати приз, шахраї вимагають оплатити 1% вартості житла.

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Тема
Купівля житла
Місце
Україна
Тег
шахраї
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