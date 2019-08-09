Нові пенсії і зарплати в Україні: скільки отримаємо

В Україні вже у 2020-му році очікується черговий перерахунок соціальних стандартів – підвищать мінімальну зарплату і пенсію.

Точні цифри будуть відомі після презентації проекту бюджету на наступний рік. Однак уже зараз в уряді анонсують нові розміри зарплат і пенсій.

OBOZREVATEL з'ясував, скільки отримуватимуть українці у 2020-му.

Що буде з зарплатами

В Україні щороку середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 10,7 тис. грн, то у липні 2020-го ця цифра може зрости до 12,8 тис.

В середньому ж заробітна плата у 2020-му буде на рівні 12,5 тис. грн, прогнозують у Кабміні. На розмір виплат може вплинути і обіцяне підвищення мінімалки. Так, як видно на графіку, щороку заробітні плати різко зростають у грудні. Головна причина – річні виплати, премії, надбавки до нового року. А вже у січні доходи різко падають.

Щоб згладити це падіння і в майбутньому підштовхнути збільшення всіх доходів, необхідно суттєвіше підвищувати мінімальну заробітну плату. Зараз вона становить 4723 грн. У 2020-му, як заявляв прем'єр ще місяць тому, вона буде на рівні 5,5 тис. грн.

Щоправда, тут же пролунала заява віцепрем'єра Павла Розенка. Він спрогнозував мінімалку в розмірі 6,5 тис. грн. І хоча чинному складу уряду залишилося працювати лише близько місяця, зокрема від нього залежить, на які цифри спиратиметься наступний склад уряду. Так, як заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, проект бюджету-2020 вже практично готовий, а саме в цьому документі будуть відображені соціальні стандарти на наступний рік.

І якщо виявиться, що в бюджеті розраховують на зарплату менше 6,5 тис. грн, отже Павло Розенко назвав оптимістичніший варіант із надією на подальші правки у головному фінансовому документі країни.

Скільки заробляють українці:

юрист (13,3 тис. грн);

економіст (10 тис. грн);

менеджер (16,7 тис. грн);

філолог української мови (8 тис. грн);

психолог (8 тис. грн).

інженери (12 тис. грн);

стоматологи (20 тис. грн);

програмісти (13,6 тис. грн);

веб-дизайнери (13,2 тис. грн);

SEO-аналітики (17,1 тис. грн).

Експерт порталу rabota.ua Тетяна Пашкіна вважає, що зарплати повинні бути значно вищими. Так, щоб утримати працівників від трудової міграції, платити треба близько 800 євро (23 тис. грн). Вона навела як приклад зарплати, зазначені на одному з популярних українських сайтів із працевлаштування: "Середня зарплата у графі "інші країни" становить 42 тис. грн, середня зарплата по найбагатшому місту Києву – 15 тис. грн".

"Якщо ми хочемо, щоб українці залишалися на наших робочих місцях, українська зарплата має становити 65-75% від сусідів. У Польщі це 800 євро, в Чехії 800 євро мінімалка, а на кваліфіковану працю 1,5 тис. євро. Про Німеччину вже не кажемо. Наші 600 доларів виглядають скромно", – констатувала Пашкіна.

Що буде з пенсіями

Пенсії у 2020-му підвищать кілька разів – у липні та у грудні. В результаті мінімальна пенсія має зрости з наявних 1564 грн до близько 1800 грн. Також варто зазначити, що за мінімальної зарплати у 6,5 тис. грн частина українців зможе претендувати на виплату на заслуженому відпочинку у розмірі 2,4 тис. грн. Так, згідно із законом українці у віці від 65 років, які виконали норму за стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на пенсію у розмірі не менше 2,4 тис. грн. Якщо ж їхній розрахунковий розмір пенсії нижчий, то різницю повинні компенсувати з державного бюджету.

При цьому у разі зростання мінімальної пенсії до 1,8 тис. грн максимальний розмір пенсії, на який мають право українці з високими (щонайменше у 8 разів вищими за середню) зарплатами або особливими правами, складе 18 тис. грн. Підвищення мінімалки вплине лише на тих, хто наразі отримує менше за зазначену суму. Решта ж українців отримуватимуть виплати за формулою. Щоправда, вже у березні 2020-го їх виплати перерахують з урахуванням розміру інфляції та динаміки зарплат.

Для прикладу, у 2019-му під час такого самого перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали в середньому надбавку у 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 грн до 400 грн отримали – 2,5 млн осіб; від 400 грн до 700 грн – понад 1,5 млн; від 700 грн до 1000 грн – 500 тис. осіб; 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче за 1700 гривень – отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає: головна проблема залишається – дефіцит Пенсійного фонду у 2019-му становитиме 167 млрд грн. Незважаючи на проведену реформу, "діра" збільшується щороку. І на це не можуть не звернути увагу кредитори України.

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"У грудні минулого року, коли остаточно стало зрозуміло, яким буде дефіцит Пенсійного фонду, ми почули від уповноважених осіб Світового банку досить цікаві заяви з приводу того, що Україні не оминути перегляду пенсійної реформи і підвищення пенсійного віку до 65 років", – зазначив Пендзин .

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