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Нова зухвала схема в Україні: "роздають" квартири і залишають без грошей

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В Україні з'явилася нова шахрайська схема. На мобільні телефони надсилають інформацію про нібито виграну квартиру, однак для того, щоб отримати приз, шахраї вимагають оплатити 1% вартості житла.

Про це повідомляє OBOZREVATEL. Так, абоненти мобільних операторів отримують СМС з текстом: "За результатами незалежного відбору на терміналах самооплат ви стали власником квартири".

Нова зухвала схема в Україні: "роздають" квартири і залишають без грошей

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Далі йдуть номери телефонів шахраїв і адреса їхнього сайту. Веб-сторінка імітує дизайн компанії, що володіє терміналами прийому платежів. Однак жертв ловлять на "розіграшах" квартир, які, нібито, проводяться спільно з будівельними фірмами.

Нова зухвала схема в Україні: "роздають" квартири і залишають без грошей

Підступ розкривається, коли від "переможця" для отримання виграного житла вимагають заплатити "податок" у розмірі 1% від вартості призу.

"Оплата податку на приз у податкову інспекцію в розмірі 1% від собівартості вашого виграшу повинна відбутися протягом доби з моменту отримання SMS повідомлення абонентом", – кваплять шахраї своїх жертв.

Нова зухвала схема в Україні: "роздають" квартири і залишають без грошей

Користувачі форумів звертають увагу, що у фірми, яка нібито будує "виграшне" житло, статутний капітал всього 10 тис грн.

"Зареєстрована в житловому багатоквартирному будинку. Я зараз тут перебуваю, звичайна стара панелька", – пише один із користувачів форуму.

"Коли вже люди будуть розуміти – якщо ти не брав участі в лотереї, акції та інших заходах, де є ймовірність щось виграти, то звідки раптом тобі щось на голову звалиться? Ось це складно, але потрібно донести до старшого покоління, родичів та інших", – пише користувач Форуму з ніком "MacOS-ка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні активізувалися шахраї, які в розпал літнього сезону обманюють туристів, продаючи їм нібито дешеві путівки на популярні курорти.

Дві такі зловмисниці в Києві продавали "липові" путівки, обдуривши людей на 2 млн грн. Як з'ясувалося, в правоохоронні органи столиці звернулося 39 громадян.

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Місце
Україна
Теги
шахраї схема обману
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