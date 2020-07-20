Нова відпустка на два тижні і декрет для чоловіків: як "Слуга" пропонує змінити правила

В Україні хочуть дозволити брати трирічну перерву в роботі з догляду за дитиною чоловікам, крім того, в законі може з'явитися новий вид відпустки – "у разі народження дитини тривалістю до 14 календарних днів". Її також зможе оформляти як батько, так і мати.

Відповідний законопроєкт № 3695 зареєстрували 88 народних депутатів (більшість від "Слуги народу") на чолі з Мариною Бардіною.

Детальніше про те, як планують змінити закон про відпустки в Україні, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З'явиться нова відпустка

Усього в документі описано чотири головних правила. Перше – у Закон "Про відпустки" додати статтю про нову причину для оплачуваної перерви в роботі під час народження дитини. Відпочивати можна буде 14 днів.

Таку відпустку зможуть оформляти:

мати дитини;

чоловік матері дитини;

батько дитини, який не є чоловіком, але веде загальний побут із матір'ю;

бабуся чи дідусь дитини, якщо його виховує один із батьків.

Отримати оплачувану відпустку зможе тільки один член сім'ї. Також тут варто зазначити, що право на нову відпустку не скасовує законний лікарняний для жінки і право оформити відпустку з догляду за дитиною (так званий декрет).

Декретом зможуть користуватися чоловіки

Ще одне нововведення – декретом зможуть користуватися й чоловіки. Батьки зможуть самостійно вирішити, кому з них слід зробити перерву в роботі та зайнятися вихованням чада.

Зараз таке право надається лише жінкам, проте деяким сім'ям, наприклад, якщо дружина заробляє значно більше, вигідніше оформляти декрет на батьків.

"За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства", – йдеться в законопроєкті.

Батькам дозволять працювати менше

Також парламентарії пропонують встановити спеціальну тривалість робочого дня чоловіків або жінок, у яких є дитина віком до 14 років з інвалідністю, та для батьків, які виховують дитину без жінки.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроєкту, всі ці нововведення дадуть змогу вирівняти права жінок і чоловіків. "Таким чином, закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька на відпустку з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто тільки мати може делегувати право на відпустку з батьків іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною", – йдеться в документі.

На практиці це призводить до того, що батько, мати дитини якого є самозайнятою особою або фізичною особою підприємцем, обмежений у праві скористатися відпусткою з догляду за дитиною, оскільки така жінка не перебуває в трудових відносинах і не має права на будь-який вид відпустки.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн уже впровадила нововведення: практика засвідчує, що продуктивність не втрачається, а настрій працівників покращується.