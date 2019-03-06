Схема "євроблях": в Україні користуються новою лазівкою в законі і не платять

В Україні виявили нову лазівку в Митному кодексі. Спритні водії завозять авто нібито для комерційного перевезення вантажів, а після не вивозять його. Юристи пояснюють: щоб виправити ситуацію, необхідно змінювати закон.

У Митному кодексі немає конкретних визначень, які обставини дозволяють звільнити від сплати штрафів і скільки часу дається на те, щоб авто на єврономерах, яке доставляло вантаж, покинуло територію країни.

OBOZREVATEL з'ясував, як працює нова схема.

Головне:

"євробляхери", користуючись лазівкою в законі, продовжують ввозити в Україну нерозмитнені авто;

у травні водіїв на "єврономерах" почнуть штрафувати: якщо до цього моменту лазівку не ліквідують, частина українців буде змушена платити штрафи, а інші "вийдуть сухими з води";

щоб ліквідувати лазівку, доведеться міняти закон.

"Євробляхери" проти закону

Митники у Львівській області відмовилися пропускати 12 авто на єврономерах, які нібито ввозили комерційний вантаж. Головна причина – вантажем виявилася упаковка звичайного паперу. За "євробляхерів", які, найімовірніше, намагалися скористатися новою схемою, заступилися активісти ГО "АвтоЄвроСила".

"Керівництво Львівської митниці отримало команду з порушенням закону лягти кістьми, але не пустити авто комерційного призначення", – заявили активісти. В результаті з кінця лютого на митниці почалася справжня війна. Чиновники, щоб припинити схему ввезення авто без розмитнення, відмовилися пропускати автомобілі нібито з комерційним вантажем, а активісти влаштували "боротьбу з контрабандою" і почали посилено контролювати всі дії працівників митниці.

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Під час бійки один із активістів отримав подряпину. У відповідь вони звинуватили митників у нанесенні тілесних ушкоджень.

Юристи пояснюють: "євробляхери" в цій ситуації дійсно мають рацію. Якщо транспортний засіб оформлений на комерційну структуру, яка заявляє, що нерозмитнене авто доставить в Україну вантаж, автомобіль повинні пропустити. Але далі через недосконале законодавство це авто може необмежену кількість часу перебувати на території України.

Потім, якщо, наприклад, автомобіль зупинять, водій може показати будь-яку довідку і заявити, що він не міг вчасно покинути територію країни через "обставини непереборної сили" (формулювання з Митного кодексу).

Як працює схема:

авто ввозять нібито для перевезення вантажу від імені іноземної фірми;

замість вантажу використовують упаковку паперу;

будь-яке СТО, лікар і т. д. видає довідку у вільній формі, яка нібито підтверджує обставини, які завадили вчасно вивезти транспортний засіб;

авто використовують без розмитнення.

Але що вважати такими обставинами, в законі не уточнюється. Так, протягом 20 днів українець може доставити будь-який товар, а потім без певних термінів залишатися на території України, пояснює юрист Ольга Ніколаєнко. А щоб не нести адміністративну відповідальність, достатньо всього лише надати будь-яку довідку, яка підтверджує ці обставини.

"Як і з минулою схемою, будь-які довідки з СТО чи від лікарів, вони все приймаються митницею і після цього відбувається звільнення від адміністративного покарання за порушення. Зараз же хочуть скористатися цим в комерційних перевезеннях", – пояснює юрист.

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Потрібно внести зміни до Митного кодексу та внести більш чітке роз'яснення, що таке "обставини непереборної сили" і чим їх підтверджувати, впевнена Ніколаєнко. "Ці "обставини" дозволяють терміни ввезення продовжити. Транспортний засіб, який перевозить вантаж, має термін доставки 20 днів. Але коли він приїхав на внутрішню митницю і розмитнив умовно упаковку паперу, в нього немає ніяких термінів на вивезення вантажу. Шляхом встановлення таких термінів, ця схема просто перестане існувати", – впевнена експерт.

Скільки коштує розмитнення

Юрист Олександр Плахотник пояснює: головне, що змінилося після введення нових правил розмитнення, – прибрали стандарт Євро-5. Раніше українці могли купити і оформити тільки ті автомобілі, які випущені після 2010 року. Зараз же розмитнити можна будь-який транспортний засіб.

Наприклад, як заявляють у ДФС, найдешевше авто, яке розмитнили вже за новими правилами, купили всього за 6,5 тис. грн (Audi А4 1996 року випуску). Правда, на розмитнення витратили ще 42,4 тис. грн. Так, розмір акцизу за новими правилами прив'язали до віку автомобіля. Базова ставка множиться на обсяг двигуна в літрах і на кількість років, що минули з дня випуску автомобіля. І якщо авто 22 роки, розмір акцизу буде в 22 рази більшим, ніж на авто з такими само характеристиками і віком до 1 року.

bestcarmag.com

Також варто враховувати, що крім акцизу і збору в Пенсійний фонд під час розмитнення доведеться заплатити ПДВ і ввізне мито. А їхній розмір залежить від вартості автомобіля (ПДВ – 20%, ввізне мито – 10%). Так, чим дорожче авто, тим більше доведеться заплатити за легалізацію.

За даними фіскалів, найбільше заплатив власник Mercedes-Benz AMG G 63 2018 р. в. За вартості авто $171,2 тис. акциз, ПДВ, збір "на пенсії" і ввізне мито обійшлися в 1,5 млн грн!

cars.ua

На другому місці серед найдорожчих "єврономерів" – Porsche 971-ї моделі 2017 р. в. Таке авто коштує $148,5 тис., а за розмитнення довелося заплатити ще 1,3 млн грн.

wikimedia.org

Уже в травні правоохоронці отримають право зупиняти автомобілі на іноземних номерах без причини й штрафувати водіїв на суму до 180 тис. грн. Але перед тим, як ввести жорсткі перевірки, Верховна Рада має ліквідувати ще одну лазівку в законі й чітко прописати, як варто підтверджувати комерційні перевезення і скільки є часу на доставку вантажу без розмитнення транспортного засобу.

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