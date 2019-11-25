Нова формула від Кабміну: всім українцям уріжуть субсидії, а прожитковий перерахують

У 2020-му українцям доведеться затягнути паски. "Слуга народу" розробила і прийняла бюджет, в якому головна стаття витрат – держборг. А ось соціалку вирішили урізати. При цьому ні обіцяні реформи, ні "реальний" прожитковий мінімум в документі не передбачили.

Паралельно з підвищенням тарифів урізали витрати на субсидії. Більш того, вперше за кілька років вирішили переглянути формулу розрахунку знижки. Зарплати і виплати хочуть відв'язати від прожиткового мінімуму. Це дозволить різко його збільшити, чи не роздуваючи бюджет.

Про те, як на українцях відобразяться нові норми, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Субсідіанти заплатять більше: що потрібно знати про нову формулу

Що змінюється:

формулу розрахунку субсидії змінюють так, що кожній родині доведеться платити більше. А деяким – на 500 грн більше;

нововведення вступить в силу тільки в кінці опалювального сезону 2019/2020, тобто в травні наступного року.

Формулу розрахунку субсидій не змінювали вже кілька років. Зараз все, кому покладена знижка, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, зараз прожитковий мінімум становить 1936 грн. Якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти, поки, що не будуть).

Субсидія в Україні Pixabay

У новій же формулі замість 15% в формулу встановлять коефіцієнт в 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввести з сьогоднішнього дня, отримала б субсидію на 342 грн! Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

Нововведення вступить в силу тільки в травні 2020 го. Тобто цей опалювальний сезон розмір субсидії зменшуватися не буде, а вже з наступного платити доведеться більше. І чим багатша родина, тим сильніше виростуть їхні комунальні витрати. Для прикладу, сім'я з трьох осіб з сукупним доходом в 12 тис. Грн зараз може платити тисячі вісімсот сорок вісім грн. А якби нова формула вже діяла, платила б 2404,8 грн. Тобто на 556 грн більше.

"Принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: чим менше доходи домогосподарства, тим менше обов'язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії. Цей крок спрямований на посилення адресності і не вплине на найменш забезпечені категорії одержувачів субсидій"

Виплати хочуть відв'язати від прожиткового мінімуму

Що обіцяють поміняти:

прожитковий мінімум збільшать майже в два рази;

від прожиткового мінімуму не залежатимуть: зарплати, соціальні виплати.

Міністерство соцполітики розробило законопроект, який дозволить збільшити прожитковий мінімум і при цьому не підвищувати витрати на соціалку. Президент Володимир Зеленський обіцяв: "в 2020 році повинен збільшитися прожитковий мінімум. Він повинен стати реальним. Десь 4300". Але обіцянки своєї не виконав.

Так, прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 грн і складе всього лише 2027 грн. Це в два рази нижче, ніж обіцяв президент. Правда, при цьому в Кабміні анонсували "рішучі кроки" на шляху до підвищення соціальних стандартів. Один з цих "рішучих кроків", – відв'язати прожитковий від зарплат.

У законопроекті хочуть встановлювати оклади не в процентної або кратної залежності до відповідного прожиткового мінімуму, а затверджувати щороку в Законі України про Державний бюджет на відповідний рік.

Всього пропонують "відв'язати" від:

мінімальної заробітної плати;

визначення розмірів соціальної допомоги;

допомоги сім'ям з дітьми;

допомоги по безробіттю, стипендії інші соціальні виплати.

Якщо прожитковий мінімум відв'яжуть від соцвиплат, його підвищення в результаті торкнеться далеко не всіх, хто потребує. Головна ж проблема – "Слуга народу" вирішила обрізати витрати на соціалку, при цьому не збільшила ні мінімалку, ні прожитковий мінімум до реального рівня.

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