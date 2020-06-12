Норматив на газ підвищили в рази: скільки заплатять українські родини

В Україні за рішенням Шостого апеляційного суду в червні 2020-го в 2-3 рази підвищили нормативи на газ. В результаті сім'ям без лічильників доведеться платити за блакитне паливо значно більше. Для окремих сімей суми в платіжках можуть вирости майже на 55 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Українці без газових лічильників платять за блакитне паливо згідно з нормативом. Суд ухвалив рішення на користь "Миколаївгазу" (позов проти Кабміну) і повернув старі норми споживання.

Тільки газова плита:

Було: 3,28 кубометра на людину.

Буде: 9,8 кубометра.

Тільки газова плита, але немає гарячої води:

Було: 5,39 кубометра на людину.

Буде: 18,3 кубометра на людину.-

Є газова плита і газова колонка:

Було: 10,49 кубометра на людину.

Буде: 23,6 кубометра на людину.

Нормативи на газ

Розгляньмо на конкретному прикладі. Припустимо, сім'я з трьох осіб без центрального гарячого водопостачання ще в минулому місяці повинна була платити за 16,17 кубометра газу (приблизно 48 грн). Цього місяця сім'я в такому ж складі заплатить уже за 54,9 кубометра (приблизно 164,7 грн).

Радник в.о міністра енергетики Олександр Трохимець розповів OBOZREVATEL: уряд дійсно ухвалював постанови так, що в суду з'явилися підстави його скасувати. Тепер же чиновники розглядають можливість розробити і ухвалити нові нормативи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ упали на 15-25%, водночас ціна для населення може залишитися на тому ж рівні. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.

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