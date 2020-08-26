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Низка авіакомпаній дозволила без штрафів міняти всі квитки протягом року

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
1,2 т.
Поміняти квиток Lufthansa можна без штрафу

Поміняти квиток Lufthansa можна без штрафу. Lufthansa

Авіакомпанії, які входять в Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines і Brussels Airlines) дозволили обмін без штрафу всіх нових квитків. Пасажир може забронювати квиток з новими умовами до кінця грудня 2020 року. Далі обмін без штрафу можливий протягом терміну дії квитка, який зазвичай становить рік з моменту покупки.

Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє avianews.com. Нововведення поширюється в тому числі на найнижчі безбагажні тарифи Light і діє на регіональні, середньомагістральні і далекомагістральні рейси.

Додатково представник авіакомпанії уточнив, що змінювати можна як дату перельоту, так і маршрут. Однак пасажира можуть попросити доплатити різницю тарифів, якщо новий квиток виявиться дорожче.

В офіційному повідомленні Lufthansa Group також вказується, що змінювати квитки в рамках нової політики можна кілька разів. Таким чином, якщо пасажир, наприклад, купить квиток з Києва до Франкфурта 31 грудня 2020 року, він зможе без штрафу змінити дату вильоту або маршрут в 2021 році.

Введений в 2015 році безбагажний тариф Light не передбачав обміну або повернення. Навесні 2020 року через скасування рейсів і обмежень на польоти Lufthansa зробила можливим одноразова зміна дати вильоту без штрафу за всіма квитками.

Пізніше зміни по тарифу Light стали доступними при оплаті штрафу 70 євро і можливої різниці тарифу. Тепер же штраф за зміни тимчасово відмінено новою політикою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пілот приватної авіакомпанії Джонні Ноулсон назвав найкраще місце в літаку для пасажирів, які бояться літати і переживають через турбулентність.

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