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5 грудня • оновлено в 11:35
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"Вистачає тільки на Uber": Милованов поскаржився на свою зарплату

1.3т
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Міністр економіки Тимофій Милованов поскаржився, що зарплати йому ні на що не вистачає.

Йому платять 18 тисяч гривень на місяць. Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу. "Щодо міністерської зарплати – вона у мене 18 000 гривень. Ні на що не вистачає", – сказав міністр.

За його словами, він живе на накопичені раніше заощадження. "Те, що мені приходить на рахунок, вистачає тільки на Uber. Зарплати, я думаю, це теж болюче питання. Але я намагаюся, щоб у моїх замів була достойна заробітна плата", – сказав Милованов.

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Милованов розповів про зарплату

Милованов розповів про зарплату

Як повідомляв OBOZREVATEL, зарплата нового глави Укравтодору Олександра Кубракова становить 24 тис. грн на місяць.

Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

В Україні нові міністри отримали свою першу зарплату – в основному їх доходи виявилися нижче в порівнянні з платнею попередників. Менше всіх за вересень отримав міністр економіки Тимофій Милованов – 15,1 тисячі гривень. При цьому його попередник Степан Кубів в липні заробив 43,3 тисячі гривень.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан за жовтень отримав заробітну плату в сумі 39258 грн.

Екссекретар РНБО України Олександр Данилюк за 4 місяці роботи на цій посаді заробив 305 тис. гривень.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
зарплата
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