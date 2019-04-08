Немає муки, лікарів і зарплат: жителі "Л/ДНР" поскаржилися на злиденне життя

На окупованій території Донецької і Луганської області з кінця минулого року спостерігається дефіцит продуктів. Ще в грудні місцеві жителі стали повідомляти в соцмережах, що в магазинах різко подорожчав хліб. Основна причина – відсутність зерна. Правда, люди підозрюють, що зерно просто притримали для того, щоб підняти ціни.

Жителі окупованих територій розповідають, що не вистачає дитячих лікарів, багато просто поїхали. Втридорога доводиться платити за одяг, взуття, продукти. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Зникли борошно і крупи

Жителі окупованого Донбасу скаржаться, що в місцевих магазинах неможливо відшукати борошно.

"Пішла закупити борошна, Пасха ж на носі, а муки немає! Це ж спеціально все зробили, тому що зараз якраз люди будуть купувати все на випічку", – обурюється в розмові з OBOZREVATEL пенсіонерка з Донецька Валентина Іллівна.

Ще у вересні в так званій "Л/ДНР" підконтрольні бойовикам "ЗМІ" повідомляли, що на підприємствах з виробництва хліба утворився дефіцит борошна. А також вказували на причину – місцеві виробники зерна не хотіли продавати його, оскільки їх не влаштовувала закупівельна ціна, вони порахували її занадто низькою. Тому вже в листопаді хліб тут подорожчав на 30%.

А в грудні окупаційна влада Донбасу збиралася додатково закупити зерно в так званий держрезерв, щоб не було дефіциту. Замість цього в магазини стали менше завозити соціального хліба за фіксованою ціною, замість 30% від всього обсягу тепер привозять тільки 7%.

З полиць магазинів зникає борошно news.dn.ua

Ціни на борошно зростають kp.ru

Зараз жителі окупованих територій підозрюють, що все зерно вивезли в Росію, де платять більше. А до них завозять борошно звідти, набагато дорожче місцевого.

"Зникло борошно вищого гатунку. Нашого борошна "Урожай", "Оленівська" взагалі немає на прилавках, тільки російське, яка за якістю набагато гірше, коштує 33 руб. І круп стало набагато менше, макарони теж у дефіциті, нормальні макарони доводиться шукати", – скаржиться мешканка Донецької області Світлана Кравченко.

"У нас в Донецьку проблеми не тільки з борошном. Я в "Семерочку" пішов, хотів взяти на вагу рис і гречку, так дешевше. А там нічого немає. Рис якийсь брудний, невеликий. У "Амсторі" взагалі нічого немає вже давно. Немає і борошна на вагу, а в пачках стоїть російське по 38 руб., хоча раніше було по 28 руб. Запитав у продавців, що відбувається? Вони кажуть, що у всьому місті так, на складах нічого немає", – розповів OBOZREVATEL пенсіонер Володимир Прохоренко.

Порожні прилавки "Амстора" в Донецьку в районі цирку Facebook Жити в Донецьку

Facebook Жити в Донецьку

За його словами, така ж ситуація в Докучаєвську, де живуть його родичі.

Через те, що у жителів окупованих територій мало грошей, в Донецьку закривається супермаркет "Амстор".

"У цих магазинах полиці вже давно порожні, торгувати їм нічим. В одному районі цей магазин вже пару місяців типу на ремонті, і коли відкриється, ніхто не знає. У людей немає грошей багато купувати, беруть найнеобхідніше, а на базарі дешевше", – вважає молода мама Вікторія.

Останнім часом зникла і білокачанна капуста. Кажуть, запаси закінчилися, купити можна тільки у сільських жителів на базарах. "На ринку капуста коштує 70-75 руб., а погану, підгнилу можуть продати за 50 руб. Це дорого, звичайно", – каже Вікторія.

Ціни в магазинах Донецька Facebook Жити в Донецьку

Facebook Жити в Донецьку

Facebook Жити в Донецьку

Роздають паспорта?

Під час першого туру виборів частина жителів непідконтрольною території збиралася їхати голосувати. Однак, як повідомляли в соцмережах, черги на пропускних пунктах стали занадто довгими.

"Не пускали як з одного боку, так і з іншого. Перевіряли все дуже повільно, явно тягнули час. Мабуть наші голоси не дуже-то й потрібні", – каже в бесіді з нами Володимир Прохоренко.

Новини Донецкие и луганские запереживали

Палац молоді в Донецьку Facebook Жити в Донецьку

Ходили чутки, що після виборів жителям "Л/ДНР" в обмін на українські паспорти видаватимуть російські. Це люди трактували по-різному. Одні навіть думали, що їх хочуть "приєднати" до Росії, як Крим. Однак розмови так і залишилися розмовами.

"Ніхто ніяких російських паспортів нам не роздавав. У кого є українські, вони з ними можуть хоч кудись поїхати. А з "днрівськима" хіба що в Крим і Росію. Те ж саме зі вступом до вузу, вступати можна або тут, або в Росії. Правда, кажуть, що навіть в Києві з таким паспортами можна влаштуватися на роботу. Правда, фірма повинна бути родом з Донбасу, тоді там до нас добре ставляться і беруть", – розповідає Вікторія.

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Поїхали лікарі, заводи працюють наполовину

Самі жителі непідконтрольних територій розповідають, що навіть в Донецьку не вистачає лікарів.

"Елементарно немає дитячого ендокринолога. Є такий фахівець в районі шахти "Засядька", жінка працює в лікарні. Але до неї вибудовується величезна черга. Легше раз на півроку поїхати до Києва в інститут ендокринології та пройти обстеження. Нещодавно звільнився і поїхав дуже хороший лікар гінеколог. Отримав пропозицію працювати в приватній клініці в столиці, так що жителям Києва пощастило, він приймав найскладніші пологи. Взагалі багато наших лікарів зараз в Києві, Дніпрі на хороших посадах. І медсестри, хто зміг, поїхали, деякі за кордон подалися", – розповіла OBOZREVATEL медсестра Анастасія Олегівна.

Знайти роботу з гідною зарплатою на непідконтрольній території так само складно.

"У мене сестра в 2014 приїхала до нас в Харків, удвох з чоловіком заробляли до 2 тисяч доларів. Але рік тому вирішили знову повертатися в свій Донецьк, мовляв, там життя налагодилося. Тепер з працею заробляють 8 тисяч гривень на двох, але повернутися вже не можуть", – зазначила харків'янка Ірина Василівна.

На вулицях Донецька мало людей

Пустують і торгові центри

"Металургійні, хімічні, видобувні підприємства працюють, але частково, тому що немає сировини і ринків збуту. Той же Харцизький трубний, Єнакіївський, Ясинуватський коксохім, Макіївкокс – працюють, але немає сировини, залежать від метзаводів. Зарплати там, звичайно, не ті, що були до війни, так і з чого платити. На деяких заводах дійсно зарплату видають продуктами. Але для деяких і це якась надія на виживання. Та й сам Донецьк, можна сказати, мертве місто. Великі готелі і бізнес-центри стоять порожні , магазини закриті. Чи зможуть всі відновити, якщо Донбас повернеться в Україну? Не знаю. Аеропорт розбитий, тепловози порізали на метал, дрібні виробництва розікрали", – з болем каже в бесіді з нами пенсіонер Валентин Павловський.

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