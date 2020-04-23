Нефьодов збільшив собі оклад у 6,5 разів

Кирило Лютий Особисті фінанси 22:28, 23.04.2020 Оновлено: 22:38, 23.04.2020

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов у березні завдяки надбавкам збільшив собі оклад у 6,5 раза.

Як передають "Українські новини", за березень Нефьодов заробив 29,4 тисячі гривень.

Максим Нефьодов
УНІАН

При цьому він отримав 800 гривень надбавки за ранг, 4 410 гривень – за вислугу років, по 79,8 тисячі гривень надбавки за інтенсивність роботи і за виконання особливо важкої роботи.

Так, у березні зарплата керівника Митниці склала 194 210 гривень.

ukranews.com
ukranews.com

Як писав OBOZREVATEL, Нефьодов призначив собі і своїм заступникам надбавки в розмірі 600% окладу. Після скандалу, який розгорівся довкола цієї новини, Нефьодов натякнув, що його не влаштовує середня зарплата.

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Тепер не "корупція": юристи заявили про кардинальні зміни у справі "про плівки Єрмака"

На Донбасі загинув молодий військовий ЗСУ: названо ім'я Героя

"У нас є чіткий план!" Зеленський записав нове звернення до українців

Колишньому голові УЗ перед звільненням заплатили мільйон

"Ґвалтував, а тепер будує Бабин Яр!" Притула вказав на російський слід з меморіалом