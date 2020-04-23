Головна Новини
23 квітня • оновлено в 22:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Нефьодов збільшив собі оклад у 6,5 разів

1.3т
Читати матеріал російською

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов у березні завдяки надбавкам збільшив собі оклад у 6,5 раза.

Як передають "Українські новини", за березень Нефьодов заробив 29,4 тисячі гривень.

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

УНІАН

При цьому він отримав 800 гривень надбавки за ранг, 4 410 гривень – за вислугу років, по 79,8 тисячі гривень надбавки за інтенсивність роботи і за виконання особливо важкої роботи.

Так, у березні зарплата керівника Митниці склала 194 210 гривень.

Нефьодов збільшив собі оклад у 6,5 разів

ukranews.com

Нефьодов збільшив собі оклад у 6,5 разів

ukranews.com

Як писав OBOZREVATEL, Нефьодов призначив собі і своїм заступникам надбавки в розмірі 600% окладу. Після скандалу, який розгорівся довкола цієї новини, Нефьодов натякнув, що його не влаштовує середня зарплата.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
25
8
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги