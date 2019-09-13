"Недобре вийшло": ПриватБанк пообіцяв "от-от" відновити роботу

Прес-служба ПриватБанку публічно відреагувала на масштабний збій у своїй роботі.

Через кілька годин після того, як були виявлені проблеми, в Twitter установи з'явився запис: "Не добре якось вийшло. Вибачте за збій. Оь-от все буде".

При цьому спочатку повідомлялося, що проблеми повинні бути усунені до 20:00.

Чи не добре якось Вийшла .. Вибачте за збій. От-от все буде. - PrivatBank (@privatbankua) September 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, проблеми в роботі ПриватБанку українці виявили в п'ятницю, 13 вересня, близько 19:00 - перестали працювати банкомати і термінали.

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